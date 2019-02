Zoé Valdés: La figura de Fidel Castro se ha escrito en Cuba sobre la mentira

Alicante, 14 feb (EFE).- La escritora cubana Zoé Valdés, Premio de Novela Azorín 2013, ha asegurado hoy que la historia de la figura del fallecido Fidel Castro se ha escrito en su país sobre la "mentira" y ha considerado que lo que ocurra finalmente en Venezuela no afectará a Cuba.

Valdés, quien ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo de un taller y conferencia que impartirá hoy y mañana, respectivamente, en la Universidad de Alicante, se ha definido como una escritora "feminista" pero "no traumática".

La autora, afincada en Francia, ha recordado que lleva "28 años exiliada" y ha manifestado que el régimen cubano, que ha calificado de "tiranía castrocomunista", le "cerró las puertas de su país" por publicar el libro "La nada cotidiana", un relato desgarrador de la sociedad de la isla y de sus sueños truncados.

"No me dan la autorización para entrar en Cuba, lo que a mí no me interesa para nada porque yo no voy a darles mi dinero, ni mi confianza, ni mi visita siquiera a una tiranía castrocomunista", que lleva sesenta años, ha recalcado.

Ha expuesto que lo que está sucediendo en Venezuela, lo vivieron los cubanos hace mucho tiempo, con "presos políticos" y "torturados", antes de afirmar que "de Cuba nadie habla" porque "el petróleo rinde más que el marabú" (planta invasora), en alusión a que los intereses económicos sobre esta fuente de energía pesa más que la situación actual política en la isla.

"El poder de seducción de los bichos", en referencia a Fidel Castro y su hermano Raúl, contribuye a que "no se hable" tanto de Cuba en un tono crítico fuera de sus fronteras, ha insinuado.

Valdés ha anunciado que acaba de entregar a una editorial francesa su último trabajo, una novela que trata sobre el que fuera mandatario cubano antes de la revolución castrista, Fulgencio Batista, de quien ha resaltado que tenía una ideología socialista.

A juicio de la Premio de Novela Ciudad de Torrevieja en 2004 y finalista del Planeta en 1997 se han dicho "muchas mentiras" sobre Batista tanto en Cuba como fuera de ese país.

A este respecto, ha destacado que este político, mestizo y de origen humilde, fue el impulsor de una campaña de alfabetización y de un importante número de centros docentes en Cuba.

Ha añadido que ha sido "un reto" escribir sobre este mandatario, quien ha pasado a la historia, según la imagen que se ha proyectado acerca de él, como un dictador, ha dicho.