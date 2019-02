Torra dice que proclamaron la República catalana pero no la hicieron efectiva

París, 14 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, aseguró que "la República catalana está aquí", porque fue proclamada en el Parlament, aunque matizó que no fue "hecha efectiva".

"La República fue proclamada y no la hicimos efectiva, pero está ahí", dijo Torra en una entrevista que este jueves publica el diario francés "Le Figaro".

El president aseguró que su mandato persigue "desde la restitución de las instituciones hasta la Constitución catalana", entre las que citó el foro cívico y social para relanzar el proceso constituyente o el Consejo de la República en el exilio.

Torra consideró que el juicio contra los dirigentes catalanes por el proceso independentista no "es contra políticos", sino contra "los 2,3 millones de ciudadanos que participaron en el referéndum".

"Si no son absueltos, me he comprometido a ir al Parlament para proponer una respuesta democrática y basada en el derecho de autodeterminación de Cataluña", explicó.

Para Torra, "la solución pasa por votar" en un referéndum en el que "todos puedan defender su opción".

Acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de haber cedido "a la amenaza de la extrema derecha y del ala más rancia del Partido Socialista (PSOE)" y le pidió "valentía para dejar que la gente vote".

Sobre su rechazo a los Presupuestos presentados por el Ejecutivo, que pueden traducirse en un adelanto electoral, aseguró que "entre la extrema derecha y un PSOE que no acepta la autodeterminación, me quedo con la independencia de Cataluña".

Torra aseguró que el juicio que se abrió esta semana en el Tribunal Supremo es "contra el independentismo catalán" y reposa sobre la tesis de que utilizaron la violencia, lo que en su opinión es "fake news" (noticias falsas").

"La única violencia que se produjo en septiembre y octubre de 2017 fue la de la policía española para impedir a ciudadanos que votaran en el referéndum del 1 de octubre", aseguró el president.

Para Torra, "la credibilidad de la justicia española está muy próxima a cero", y pidió "meter el código penal en un cajón y empezar a dialogar y a votar".