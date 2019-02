Tebas celebra que la liga se comprima y que el campeón no sume 100 puntos

Alicante, 14 feb (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este jueves en Alicante que es bueno para la competición que la Primera División se comprima en sus primeros puestos y que el campeón no se dispare hasta el centenar de puntos para mantener la expectación, la competitividad y el interés.

"Lo vengo diciendo hace tiempo, me preocupa que sean Ligas de 100 puntos, no que las gane el Madrid o el Barcelona. Este año el Madrid ya no puede llegar a los 90 puntos y el Barça como mucho a 94. Yo creo que vamos a estar en una Liga de 85 puntos o 83 para el que la gane. Y eso hace que sea más competitiva", explicó.

En este sentido, Tebas, que hizo estas declaraciones tras participar en el Fórum de Excelencia Directiva, en el ADDA de la capital alicantina, recordó que "la famosa Premier la ganó el Manchester City con 103 puntos", en alusión a la clara superioridad del campeón inglés.

El presidente de LaLiga también negó que existan "censuras" en las imágenes de las protestas de los partidos. "Hay una línea editorial de lo que ocurre en el partido y nada más. Pero yo vi imágenes de protestas, aunque otra cosa es que se vea todo el paseo del ataúd por la grada", dijo en alusión a lo sucedido en Mendizorroza el pasado lunes.

"Nosotros transmitimos partidos de fútbol y no quejas, aunque en muchas ocasiones salen. No ocultamos nada, pero sí procuramos que no haya cámaras que sigan a los jugadores de forma torticera. Queremos respetar la intimidad del jugador", apostilló.

Tebas dio por "rotas" las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el tema del convenio al señalar que llevan "siete u ocho reuniones y no se avanza nada".

"Hay unos temas que creemos que no se deben plantear en el convenio de coordinación de la forma que se quieren plantear, como la titularidad de ciertos derechos, y así será imposible. O vamos a una mediación o a aplicar lo que dicta el Real Decreto de Federaciones Deportivas", apuntó.

En cuanto a las quejas de los seguidores de los equipos por los horarios de los partidos, Tebas indicó que "aficionados no son solo los que van al campo, sino también los que están en casa".

"Los entendemos, pero a pesar de eso llevamos un crecimiento de un 7% esta temporada y de un 20 en las últimas cinco por lo que no parece ser que la afición esté perjudicada porque está creciendo en global. Es verdad que puntualmente puede haber un momento en que no guste un horario, pero también hay que pensar en los que están en casa y pagan por ver esos partidos", señaló.

"Si tenemos más audiencia y más gente en los estadios no tenemos por qué cambiar", añadió Tebas, quien no consideró una sorpresa que la UEFA abra expediente a Sergio Ramos por reconocer que forzó una tarjeta ante el Ajax en el partido del pasado miércoles de Liga de Campeones, ya que recordó que existen precedentes.

El dirigente indicó que la presencia del VAR en la Liga de Campeones le parece "bien", ya que considera que debe implantarse en todas las competiciones, si bien precisó que su presencia no evitará la polémica. "El VAR servirá para que hay algo menos de polémica y que se haga algo más de justicia", destacó.