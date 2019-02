Representante de Guaidó exclama "ya basta" al comenzar cumbre sobre Venezuela

Washington, 14 feb (EFE).- La Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela comenzó hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington con un "ya basta" de Carlos Vecchio, el representante ante EE.UU. del líder opositor Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela.

Vecchio se encargó de pronunciar el discurso inaugural de la cita, que reúne a expertos, diplomáticos y empresarios de más de 60 países, entre ellos Colombia, EE.UU., Perú, España, Francia y Alemania.

"La razón de nuestra lucha no es otra que parar el dolor y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. ¡Ya basta! Es suficiente, ha sido demasiado el dolor, demasiado", manifestó Vecchio desde un podio flanqueado por dos grandes banderas venezolanas y frente a más de un centenar de personas.

Vecchio explicó que esta es la "coalición internacional" de la que había hablado Guaidó para hacer llegar ayuda humanitaria en Venezuela a pesar de la negativa del presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien considera que la asistencia conllevaría una invasión armada al país.

Frente a ello, Vecchio afirmó que la "prioridad" es hacer entrar la ayuda en Venezuela el 23 de febrero, fecha fijada por Guaidó para ello, y atacó al Gobierno de Maduro por "ignorar" y "usar" la crisis humanitaria, mientras se lucra con beneficios obtenidos por la "corrupción".

"Mientras ellos (los funcionarios de Maduro) cierran las puertas a la ayuda humanitaria, nosotros tenemos que abrir miles de ventanas para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela. Es muy fácil, ¿por qué la bloquean? Ellos no la necesitan, el pueblo sí la necesita, este es el drama que estamos viviendo", dijo.

Vecchio consideró que la crisis en Venezuela no podrá solucionarse si no se produce un cambio en la jefatura del Estado, actualmente ocupada por Maduro, quien tomó posesión el 10 de enero como fruto de unas elecciones celebradas en mayo de 2018 y que no fueron reconocidas por parte de la comunidad internacional.

"Si la usurpación continúa en Venezuela, esto será mucho peor, no en Venezuela, sino en toda la región", aseguró.

En la conferencia participan representantes de algunos de los países que más migrantes y refugiados venezolanos han recibido en los últimos años, como Colombia y Brasil.

También está presente el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que se ha convertido en una de las voces internacionales más críticas con Maduro y fue uno de los primeros en reconocer a Guaidó como presidente interino "legítimo" de Venezuela.

La cumbre es iniciativa de Almagro y no de la OEA, que está compuesta por 34 Estados miembros activos (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962).