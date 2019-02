UGT reclama plena participación de los hombres en los paros del 8 de marzo

Valencia, 14 feb (EFE).- El sindicato UGT ha reclamado la plena participación de los hombres en los paros de dos horas del Día de la Mujer Trabajadora, ya que la lucha contra la brecha salarial, la desigualdad, el acoso y el maltrato y la defensa de la igualdad no es únicamente una cuestión de mujeres.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado, al ser preguntado por los actos del 8 de marzo, que la mujer no tendrá plena emancipación si el hombre no está implicado totalmente y por eso ha defendido que dos horas de paro en los que participen hombres son "mucho más importante" que una huelga general.

Para este año UGT va a hacer una campaña más potente con asambleas en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, algunas de ellas conjuntas con CCOO, como la que ha celebrado este jueves la UGT-PV en Valencia.

"Queremos convertir el 8 de marzo en una jornada de debate, de lucha, que permita avanzar, algo que no se ha hecho en 2018", ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación y ha insistido en que no se trata de una cuestión de "más o menos", sino de "dar pasos firmes de cara al futuro".

Para Álvarez, la reivindicación tiene importancia especialmente este año en que ha aparecido "un machismo descarnado y mezquino que solo está pensando en arañar cuatro votos y en romper el camino que hemos iniciado hacia la igualdad".

"Vamos a luchar para que eso no sea así, para contestar a Vox y a alguno más, como Casado, que todavía no ha pedido perdón por relacionar el futuro de la Seguridad Social con la maternidad", ha afirmado Álvarez, que ha defendido una maternidad en libertad y "de acuerdo con lo que cada mujer quiera" y adaptada a la nueva situación social del país.

Ha asegurado: "Hoy no se tienen hijos porque haya una ley del aborto sino porque no hay condiciones económicas, porque esos señores del PP no han dado ni un palo al agua para introducir la educación gratuita de 0-3 años gratuita y no hay ningún tipo de subvención a la maternidad como ocurre en la mayoría de países europeos".