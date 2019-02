Oltra: El equipo está mejor y le podemos hacer daño al Cádiz

Santa Cruz de Tenerife, 14 feb (EFE).- El entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, ha asegurado este jueves que su equipo está mejor y que, aunque le "está costando ver portería", puede "hacer daño" al Cádiz el próximo sábado en el Ramón de Carranza.

"Ante el Córdoba fue un accidente, tenemos que corregir cosas que podemos mejorar", ha dicho el técnico sobre el partido de la semana pasada, que fue "un golpe", pero ha destacado que no hubo "relajación ni falta de confianza".

En cuanto a la mala racha goleadora (los blanquiazules llevan tres partidos sin marcar), José Luis Oltra ha señalado que tienen "futbolistas con gol", pero "puede haber muchos motivos" para que no vean portería y que deben compensar esta circunstancia "con otros aspectos del juego", como el balón parado o la llegada desde la segunda línea".

"Vamos a un campo dificilísimo ante un equipo bien trabajado y que sabe a lo que juega, pero vamos a tratar de competir y ganar. Es un escenario precioso y nos obligará a hacer muchas cosas bien", ha dicho sobre el encuentro frente al conjunto gaditano.

El preparador del equipo chicharrero ha insistido en que el Cádiz es un equipo "muy equilibrado" que, además, es de los máximos goleadores y menos goleados de la categoría y "se ha reforzado con jugadores de mucho nivel".

"Álvaro Cervera lo conocemos todos. Sabemos a lo que juega, él también nos conoce, y no creo que haya sorpresas. No creo que no le guste tener el balón, sino que prioriza otras cosas", ha dicho sobre el técnico del cuadro andaluz.

Cuestionado por su relación con el presidente, aseguró: "Siempre he tenido buena relación con Miguel Concepción. Es muy fluida, él también ha cogido más experiencia, todos tenemos más bagaje. Tiene la misma fuerza, energía e ilusión por devolver al Tenerife a la máxima categoría".