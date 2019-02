Jairo reconoce su "cariño" al Tenerife, aunque no rindió como hubiera querido

Cádiz, 14 feb (EFE).- El extremo canario Jairo Izquierdo ha declarado este jueves que le tiene "cariño" al próximo rival, el Tenerife, que visitará el sábado el estadio Ramón de Carranza, aunque ha lamentado no haber podido rendir "como hubiera querido" en su estancia en el club de su ciudad natal.

"Guardo buenos recuerdos porque salí de allí, aunque me queda la espina de que no supe o no pude rendir como hubiera deseado. Es lógico tenerle cierto cariño porque salgo del filial, pero más allá de eso lo que quiero es ganar y sumar los tres puntos", afirmó el futbolista en rueda de prensa.

Jairo destacó el potencial del Cádiz en su casa, donde considera que son "fiables" y que aprietan "bastante" a loa adversarios; y añadió que será necesario tener paciencia en el encuentro del sábado y hacer las cosas "poco a poco".

El jugador del Cádiz considera indispensable "atender" a las claves que les dé el entrenador, Álvaro Cervera, que precisamente entrenó al Tenerife antes de firmar por el Cádiz en 2016 y para quien volverá a contar tras cumplir dos partidos de sanción por su expulsión ante el Mallorca.

"Reaccioné mal y no tengo por qué hacerlo, es algo de lo que aprender y no lo volveré a repetir", aseguró.