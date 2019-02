Jaime Fernández: "No hemos hecho el partido que esperábamos"

Madrid, 14 feb (EFE).- El base del Unicaja de Málaga Jaime Fernández reconoció a EFE tras la derrota en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Iberostar Tenerife por 88-78 que no hicieron el partido que esperaban y no son merecedores de pasar.

"No hemos hecho el partido que esperábamos, sabíamos que Canarias era un gran equipo pero nosotros no hemos hecho nuestro juego. No somos merecedores de pasar", manifestó a EFE el base internacional español tras acabar el primer encuentro de la Copa en el WiZink Center de Madrid.

Al ser preguntado por los problemas en el rebote y las segundas oportunidades que concedieron al conjunto canario, Jaime admitió: "Lo que ha parecido es lo que ha sido, hemos cometido muchos errores y por eso han ganado".

El base madrileño se retiró del partido doliéndose del muslo izquierdo a 30 segundos del final del encuentro.

"Tengo un pinchazo en el isquio, espero que no sea nada", dijo a EFE Fernández sobre esa dolencia.

Minutos después, su entrenador, Luis Casimiro Palomo, dijo que por el dolor que sufría el jugador "parece que es para preocuparse" la lesión, lo que podría poner en riesgo su participación con España en la ventana de partidos internacionales contra Bielorrusia y Montenegro.

"Por su reacción y el dolor, creo que a poco que tenga no podrá recuperarse para ir con la selección, aunque a mí me gustaría que pudiese estar con España", dijo el técnico del Unicaja.