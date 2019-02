El Govern cree que Forn ha ?desmontado? el relato de una ?acusación política?

Madrid, 14 feb. (EFE).- El conseller de Interior catalán, Miquel Buch, ha asegurado este jueves que su antecesor en el cargo y acusado en el juicio del ?procés?, Joaquim Forn, ha ?desmontado el relato? de lo que considera una ?acusación política que somete al Govern?.

En declaraciones a los medios al finalizar la tercera jornada del juicio a los acusados del ?procés?, Buch ha afirmado que Forn ?ha defendido su inocencia y ha demostrado la buena y correcta actuación de los Mossos? en la celebración del referéndum del 1-O.

Según el conseller, los presos se encuentran ?unidos? pese a los posibles ?matices y discrepancias? que pueda haber entre ellos, ya que al fin y al cabo ?se les acusa a todos?, como ha explicado a las puertas del Supremo.

También ha hecho declaraciones el conseller de Exteriores, Alfred Bosch, quien ha señalado que ?desde el mundo se sigue con mucha preocupación? este juicio, ?por las potenciales vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo?, según ha apuntado.

Bosch ha negado las acusaciones de violencia a los responsables del ?procés?, ya que, según él, esta ?solo existió en la actuación de la policía? que intentó impedir la celebración del referéndum.

Ha aprovechado también para criticar la que ha calificado como ?campaña de 'marketing'? This is the real Spain, que ha lanzado el Gobierno, ya que en el exterior, según ha explicado, ?cada vez hay una opinión más escéptica sobre lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo?.