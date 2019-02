Forn a Puigdemont: Le dije que los Mossos tenían que cumplir la Ley

Madrid, 14 feb (EFE).- El exconseller de Interior del Govern catalán Joaquim Forn ha destacado este jueves que la víspera de ser nombrado por el expresident Carles Puigdemont, le dijo a éste que estaba comprometido con celebrar el referéndum pero que los Mossos d'Esquadra "tenían que cumplir con la ley".

Forn, que al contrario que Oriol Junqueras sí que está respondiendo a la Fiscalía y lo está haciendo en castellano, ha señalado en su interrogatorio durante el juicio del "procés" que los Mossos deben cumplir la Ley y que así se lo trasladó a Puigdemont.

Lo hizo el 13 de julio de 2017 cuando mantuvo una reunión con el expresindet, previa a su nombramiento que se produjo al día siguiente, en la que le señaló que compartía su deseo de ir adelante con el referéndum pero también que "soy consciente de que puede haber requerimiento".

"Le dije que entendía que los Mossos tenían que cumplir las ordenes y él me dijo que lo entendía y que no me preocupara", ha añadido.

Forn ha querido deja claro que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución, ni el 20-S ni el 1-O" y que el cuerpo de policía autonómica actuó con "absoluta independencia y neutralidad".