Feijóo se inclina por elecciones el 26 de mayo aunque no da "nada por hecho"

Santiago de Compostela, 14 feb (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha opinado este jueves que la fecha más conveniente para una eventual convocatoria de elecciones generales en España sería que coincidiese con los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo, si bien ha advertido de que él no da "nada por hecho".

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Núñez Feijóo ha dicho en conferencia de prensa que tras el rechazo de la Cámara a las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "todo el mundo puede llegar a la misma conclusión: que la legislatura está acabada y solo falta la fecha para poder votar".

"Pero yo no doy por hecho nada", ha advertido, ya que durante muchos meses, ha asegurado que la regla ha sido que los intereses generales de España no han sido los del presidente del Gobierno por lo que dar por hecho u opinar sobre unas elecciones no convocadas o sobre su fecha supone únicamente eso, "opinar".

"La legislatura está muerta, ahora queremos saber la fecha exacta del funeral. Pero si habrá elecciones o no solo corresponde al presidente", ha destacado.