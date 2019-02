Estimados 162 expedientes de ayuda por los atentados 17A por 5 millones euros

Madrid, 14 feb (EFE).- El Ministerio del Interior ha resuelto ya 233 expedientes de solicitud de ayudas o indemnizaciones por los atentados de Cataluña del 17 de agosto de 2017 y ha estimado 162, por un importe de 5.023.850 euros.

A fecha de 1 de febrero de este año se han registrado 498 solicitudes, según datos facilitados a Efe por este departamento, que recuerda que una persona afectada por el atentado puede tener más de un expediente abierto (de lesiones, de ayuda psicológica o de ayuda al estudio, entre otras).

El Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido hoy otros datos y ha dicho que un total de 104 personas habían pedido su reconocimiento como víctimas del terrorismo por los atentados, de las que un 48 % aún no habían recibido respuesta oficial por parte del Gobierno.

Sin embargo, Interior cifra en 498 las solicitudes, de las que 261 están en tramitación. Mientras, de las 233 resueltas, se han estimado ya 162, 17 de ellas por fallecimiento (estas últimas por un importe total de casi 4,1 millones de euros).

Asimismo, ya se han estimado 49 por lesiones no invalidantes o incapacidad temporal (816.024 euros), uno por incapacidad parcial (0.789 euros), dos por daños materiales (14.056 euros), 69 por ayudas psicológicas, sanitarias y prótesis (50.219 euros) y 24 por otras ayudas (36.948 euros).

Interior resalta que respecto a quienes han sufrido daños físicos, están pendientes de resolver aquellos que continúan de baja médica o deben pasar un tribunal médico, que es preceptivo, por ley, para baremar las secuelas del atentado.

Por otro lado, insiste en que algunas de las solicitudes desestimadas es porque no ha quedado acreditada la presencia en el lugar de los hechos; otras porque no tienen lesiones derivadas del atentado y otras porque no presentan documentación, entre otros motivos.

Interior reconoce que las secuelas psicológicas de las personas afectadas por terrorismo pueden ser igual o más incapacitantes que las físicas y ambas tipologías merecen todo el reconocimiento legal y respeto.

Por ello, entiende que debe actuar con flexibilidad, pero también "con rigor en el marco de la ley", que se debe aplicar "sin demagogias".