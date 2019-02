TMB encuentra pintura con amianto en 94 vagones del metro de Barcelona

Barcelona, 14 feb (EFE).- Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha encontrado pintura bituminosa antirruido, relacionada por varios estudios con el cáncer de pulmón, en 94 vagones de las series 3.000 y 4.000 del Metro de Barcelona, de un total de 210 coches que integran estas dos series.

Según ha informado este jueves TMB, estos 94 vagones no se han retirado de la circulación y continúan prestando servicio de forma habitual aunque a los mismos se les da un tratamiento diferencial en su mantenimiento.

El comité de empresa de Metro de Barcelona ha asegurado este jueves en rueda de prensa que uno de estos vagones fue el que se averió el pasado lunes, día 11, por la tarde en la Línea 1 y que un tornillo rozó la pintura con amianto del mismo y pudo desprender fibras peligrosas.

Por su parte, TMB ha informado de que el pasado lunes un vagón de la Línea 1 con pintura bituminosa "interactuó" con un cable, afectando el sistema de señales de esa línea.

TMB hizo entonces que un técnico de una empresa acreditada en retirada de amianto comprobara que la pintura del bastidor inferior del tren "no se había alterado", por lo que se llevó entonces al taller de reparación.

La sustancia de la pintura antirruido detectada en estos 94 vagones es de "baja proporción" y es un derivado del amianto "que se encuentra en estado no friable (que no desprende fibras) y bien conservado, razón por la cual no representa ningún peligro para las personas usuarias ni para los empleados de la operación", ha indicado la empresa en un tríptico informativo repartido a los trabajadores.

Un portavoz de TMB ha afirmado "no tener conocimiento" de la posible muerte de un trabajador jubilado de la empresa que habría fallecido el pasado año a causa de un cáncer relacionado con el amianto.

Los trabajadores del metro han denunciado que hace unos meses un trabajador jubilado que había estado expuesto al amianto en las instalaciones del suburbano falleció tras serle detectado en una biopsia que tenía fibras de amianto en su tejido pulmonar.

La compañía TMB reconoció ayer, miércoles, que un total de 20 trabajadores, de los 620 que se han sometido voluntariamente al programa de vigilancia específica para empleados que han estado expuestos al amianto, sufren alteraciones pleurales, aunque no son graves y no requieren tratamiento médico.

Sin embargo, el comité, que ha convocado paros de dos horas por turno del 25 al 28 de este mes, coincidiendo con el Congreso Mundial de Móviles, ha elevado a 150 los trabajadores que tienen problemas pulmonares en diferentes grados de esos 620 (24 %).