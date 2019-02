Economía confía en aprobar "sandbox" de forma inminente pese a la coyuntura

Madrid, 14 feb (EFECOM).- El secretario general del Tesoro, -organismo dependiente del Ministerio de Economía- Carlos San Basilio, ha dicho este jueves que a pesar de un posible adelanto electoral en España, se muestra optimista y espera que el "sandbox" se apruebe de forma "inminente".

San Basilio ha hecho esta afirmación en la clausura de la jornada "Sandbox: Realidad y Utilidad para el mercado español", en la que Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asociaciones financieras (CECA, Unnac, Unespa) y de fintech, han apremiado al Gobierno a aprobar cuanto antes esta iniciativa.

En su intervención, San Basilio ha explicado que el Gobierno espera aprobar "en las próximas semanas" tanto el "sandbox" o espacio controlado de pruebas dirigido a innovaciones financieras de base tecnológica, como el órgano de protección de los clientes de productos financieros, que fue anunciado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, el pasado octubre.

"Estos proyectos, junto a la Autoridad Macroprudencial son los retos inminentes" para el Tesoro, pero estarán "condicionados por la legislatura", ha reconocido San Basilio, quien no obstante, ha recordado que el "sandbox" cuenta con el consenso de los partidos políticos, por lo que se ha mostrado optimista en su aprobación.

El Ministerio de Economía sacó a consulta y a audiencia pública el texto del anteproyecto de ley de transformación digital del sistema financiero que regulará el "sandbox", que posteriormente, pasó al Consejo de Estado, trámite previo a su futura aprobación en el Consejo de Ministros.

El "sandbox" será un espacio de pruebas regulatorio en el que las nuevas empresas de innovación financiera podrán probar sus iniciativas bajo un marco regulado.

Esta iniciativa permitirá que la innovación financiera se acelere, mientras se controlan sus riesgos evitando que afecten al consumidor final, en tanto que contribuirá a que supervisores e innovadores estrechen su relación.

Un hecho que propiciará más información y más rápida sobre los avances tecnológicos y una legislación "más simultánea".

Durante la jornada, representantes del Banco de España, CNMV, y las diferentes asociaciones bancarias y de fintech han lanzado un mensaje común acerca de la necesidad de que España cuente "cuanto antes" con el "sandbox", que ayudará a conciliar la innovación con otros factores como la protección de los clientes, la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados.

En este sentido, el director general de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV, Víctor Rodríguez, ha destacado que el "sandbox" proporcionará al regulador la posibilidad de ver en la fase de pruebas cómo funciona una innovación, su encaje en la normativa o si es necesaria una nueva legislación.

No obstante, la CNMV ha advertido de que el "sandbox" no debe ser percibido como una "puerta de atrás" para que los innovadores obtengan una autorización para operar, ya que tener un informe favorable no implica tener una autorización inmediata.