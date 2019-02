Duque: Hasta que no vea la disolución de las Cortes,no doy nada por terminado

Madrid, 14 feb (EFE).- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha negado este jueves a dar por concluida la legislatura: "Todavía no he visto ninguna convocatoria. Hasta que no vea la disolución de las Cortes, no doy por terminado nada".

Lo ha dicho en una entrevista en Antena 3, en la que ha admitido que mañana el Consejo de Ministros analizará el escenario político que ha quedado después de que ayer el Parlamento haya rechazado el proyecto de ley de Presupuestos del Ejecutivo.

"Todavía no doy nada por hecho ni por dejado de hacer", ha apostillado el ministro, quien ha añadido que le sorprende que haya que "sacar conclusiones de cosas que no han pasado todavía".

Duque también se ha referido a la situación política de Cataluña y ha criticado que algunos representantes políticos, como Gabriel Rufián (ERC), digan "cuatro pequeñas verdades para referirse a una mentira gorda", lo que a su juicio forma parte de una puesta en escena.

"Es imposible que nadie piense que se les está juzgando por votar. Es imposible que nadie se crea justo eso", ha sentenciado.