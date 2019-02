La cumbre sobre Siria evidencia ausencia de un plan ante la retirada de EEUU

Sochi , 14 feb .- La cumbre de los líderes de Rusia, Turquía e Irán sobre el conflicto en Siria evidenció hoy su unidad en la lucha contra el terrorismo en el país árabe, pero también división y la ausencia de un plan para afrontar la situación en el noreste de esa nación una vez se retiren de allí las tropas de EEUU.

Los presidentes ruso, Vladímir Putin; turco, Recep Tayyip Erdogan, e iraní, Hasan Rohaní, se reunieron hoy por cuarta vez en el formato tripartito conocido como proceso de Astaná, que reúne a los países garantes del alto el fuego decretado en Siria en 2016.

Era, sin embargo, la primera cita desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en diciembre sus planes de retirar a las tropas estadounidenses de Siria.

De su calendario y de su ejecución sobre el terreno dependen en buena parte las medidas que tomen Putin y Rohaní, principales valedores del presidente sirio, Bachar al Asad, y Turquía, que respalda a la oposición armada y tiene vastos intereses en esa zona.

"Consideramos que la ejecución de los planes (de retirada) sería un paso positivo que ayudaría a estabilizar la situación en esta parte de Siria, donde el control del Gobierno legitimo debe ser restaurado", señaló Putin tras la cumbre.

Los tres mandatarios afirmaron que no saben si Estados Unidos se retirará realmente de Siria, pero el presidente ruso aseguró que "procedemos como si fuera a suceder".

El que más tiene en juego en esa parte de Siria es Erdogan, quien sostuvo que la decisión de Trump "tendrá un gran impacto".

"No debería llevar a un vacío de poder o la dominación de las milicias kurdosirias YPG", aliadas de EEUU en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), pero a las que Ankara considera terroristas por sus vínculos con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

Ankara "de ninguna manera permitirá la creación de un corredor terrorista en su frontera sur. Y en este aspecto, esperamos el apoyo de nuestros socios de (el proceso de) Astaná", enfatizó Erdogan.

Turquía está negociando con Washington la creación de una franja de seguridad de 32 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera turco-siria, expulsando de ella a las YPG, pero Putin no quiere darle su visto bueno y prefiere el diálogo entre los kurdosirios y Damasco, ni tampoco Rohaní está dispuesto a tender la mano a Ankara.

"Si se ejecuta (la retirada estadounidense), la única solución es transferir esos territorios al Ejército sirio", insistió Putin.

El presidente ruso reiteró que, para solucionar el problema a lo largo de la frontera turco-siria, existe el tratado de 1998 entre ambos países que rige la lucha antiterrorista.

Rohaní indicó que, si bien hay que garantizar la seguridad no solo de Siria, sino de Turquía, "deben tenerse en cuenta los intereses de los kurdos", que, como parte del pueblo sirio, tienen que tener un papel en el futuro de Siria.

El presidente iraní también dijo en Sochi que la cooperación entre Ankara y Damasco y "el despliegue de fuerzas sirias en la frontera internacional (turco-siria) es la mejor manera de resolver la inquietud" turca.

Por otra parte, Erdogan insistió ante Putin y Rohaní en que "no habrá paz en Siria hasta que no estén eliminadas los terroristas al este del río Éufrates y en Manbech (o Manbij)", en la provincia siria de Alepo -controlada antes por las milicias kurdosirias-, y "hasta que esos territorios no sean entregados a Damasco".

"Queremos garantizar la integridad territorial de Siria, pero es necesario liberar a Manbech de los terroristas", subrayó.

Adelantó, además, aunque sin dar detalles, que Irán, Rusia y Turquía están decidiendo los pasos a dar en la ribera oriental del Éufrates, donde las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), lideradas por milicias kurdas, protagonizan una ofensiva contra los últimos reductos del EI en la provincia siria de Deir al Zur con la ayuda de la coalición internacional liderada por EEUU.

Igualmente, pidió "no entregar a los terroristas partes de Idlib", la única región importante aún en manos de las milicias rebeldes y donde operan también grupos yihadistas.

Rusia y Turquía habían acordado en septiembre pasado, sin éxito hasta ahora, establecer una zona de seguridad y crear en torno a esa zona un área desmilitarizada.

Los tres presidentes acordaron en este sentido "tomar medidas adicionales" para reducir las violaciones en la zona de distensión en Idlib, dijo Putin, actuación que se refiere a eliminar a los terroristas y no a operaciones militares, según aclaró posteriormente el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.