Cuarón, Del Toro e Iñárritu se unen contra dar Óscar durante la publicidad

Los Ángeles , 14 feb .- Los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu se unieron hoy a un escrito enviado el miércoles a la Academia de Hollywood que criticaba que en los Óscar se entreguen algunos premios durante las pausas publicitarias de la gala televisada.

The Hollywood Reporter detalló hoy que, además de los mexicanos, también han prestado su firma a esta carta figuras del cine como Christopher Nolan, Michael Mann, George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Elizabeth Banks, Peter Dinklage y Kerry Washington.

Estos nombres se unen a los decenas de artistas que hicieron pública el miércoles esa crítica, entre los que se encontraban Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Damien Chazelle, Spike Lee, Cary Joji Fukunaga, Ang Lee, Roger Deakins, Emmanuel Lubezki o Reed Morano.

"Relegar estas artes esenciales del cine a un estatus menor en la 91 edición de los Óscar no es nada menos que un insulto a aquellos de nosotros que hemos dedicado nuestras vidas y pasiones a nuestra profesión", asegura la misiva, que pide a los organizadores de los Óscar que den marcha atrás en este sentido.

Como respuesta, la Academia divulgó el miércoles una nota asegurando que "ningún premio" se presentará de una manera que suponga un menosprecio respecto al resto de categorías.

La institución que organiza cada año los Óscar señaló el lunes que las estatuillas de fotografía, montaje, cortometraje de ficción, y maquillaje y peluquería se anunciarán durante los anuncios para que la retransmisión de la ceremonia no dure más de tres horas.

Los discursos de los ganadores serán editados y se emitirán en diferido durante la gala cuyos derechos televisivos en Estados Unidos posee la cadena ABC.

La Academia aclaró también que esas cuatro categorías sí se podrán seguir en directo a través de la retransmisión por "streaming".

Antes de adherirse formalmente a esta carta, Cuarón, favorito este año a los Óscar por las diez nominaciones de "Roma", y Del Toro, que triunfó en 2018 en la gran gala del cine con "La forma del agua", ya habían manifestado su disconformidad en las redes sociales.

"En la historia del cine ha habido obras maestras sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No ha habido ningún filme sin fotografía y sin montaje", escribió Cuarón en Twitter.

"No me animaría a sugerir qué categorías cortar de los Óscar, pero la fotografía y el montaje están en el corazón de nuestro arte. No son herencias de una tradición teatral o literaria: son el cine en sí mismo", dijo Del Toro en un mensaje que posteriormente fue borrado de Twitter.

La 91 edición de los Óscar se celebrará el 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles sin presentador tras la renuncia del comediante Kevin Hart, que iba a ser el maestro de ceremonias de la gala.