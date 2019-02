Madrid, 14 feb (EFE).- La vigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander se presenta como un cruce de caminos entre los equipos que luchan por el título y los que se debaten en la zona delicada de la clasificación.

El Barcelona, que ha enlazado tres empates -incluido el clásico copero-, recibirá al Valladolid, decimoquinto; el renacido Real Madrid, que se hizo con el segundo puesto en el derbi del Wanda Metropolitano, al Girona, decimoséptimo; el Atlético tiene un vibrante derbi en Vallecas ante el Rayo, decimoctavo; el incluso el Sevilla, cuarto aunque ya alejado de la cabeza, visitará al Villarreal, penúltimo.

Para el conjunto de Ernesto Valverde llega el momento de reencontrarse con el triunfo para cuanto menos mantener sus cinco puntos de ventaja sobre el Real Madrid. También de ver si Leo Messi está completamente recuperado y en plenas condiciones.

Se enfrentará el Barcelona a un Valladolid que comenzó bien la campaña pero que paulatinamente ha ido a menos, aunque ante equipos punteros ha dado la cara y ha planteado muchos problemas.

El conjunto pucelano, que no podrá contar con el considerado mejor jugador del pasado mes, Óscar Plano, por sanción, no gana en el Camp Nou desde el 9 de noviembre de 1997, cuando, de la mano del croata Sergio Kresic, se impuso por 1-2. Y no puntúa el cuadro vallisoletano desde que empató en 2003.

El triunfo lo encarriló un gol de un exazulgrana como Eusebio Sacristán, actual técnico del Girona, cuya situación es peor tras enlazar trece partidos sin ganar -incluidos los de la Copa del Rey-. Su caída libre le ha situado con tan solo un punto de margen respecto a la zona roja.

También máxima exigencia para el cuadro gerundense ante su verdugo en el torneo del k.o., el Real Madrid, que llega con el desgaste propio de una semana pletórica pero de máxima exigencia y de un sufrido triunfo en Amsterdam en la ida de los octavos de la Liga de Campeones.

Santiago Solari tendrá que hacer cambios en un bloque que puede acusar el desgaste. Además, el croata Luka Modric no podrá jugar por sanción, tendrá que ver la evolución del francés Karim Benzema, retirado del Johan Cruyff Arena con molestias en una cadera, y de la gripe del también galo Raphael Varane, baja ante el Ajax.

Puede ser un día con diversas rotaciones para tratar de mantener el estado de gracia de un equipo recuperado, si bien el Girona, pese a su tendencia negativa, es un equipo con argumentos para dar un susto en el Santiago Bernabéu pese a no poder disponer, también por suspensión, de una de sus principales armas defensivas, el central colombiano Bernardo Espinosa.

El Atlético, aún herido por la derrota en el derbi, que le arrebató el segundo puesto, vuelve a la acción en otro duelo de máxima rivalidad, esta vez en Vallecas ante el Rayo, que marca el descenso y que tratará de resarcirse de sus dos últimas derrotas in extremis ante el Leganés y el Espanyol.

Un jugador por bando, el uruguayo Emiliano Velázquez y el ghanés Thomas Partey, se perderán por sanción un partido que se presume de alto voltaje y en el que ambos conjuntos no se pueden permitir un tropiezo.

Diego Pablo Simeone, contento y feliz tras ser padre por quinta vez, no puede celebrar el cambio el hecho de que la enfermería se vacíe, puesto que mientras que ha vuelto a poder trabajar con el montenegrino Stefan Savic y Diego Costa, ha 'caído' el defensa francés Lucas Hernández, con una lesión en la rodilla derecha, en tanto que Rodrigo Hernández y Koke Resurrección, claves en la medular, trabajan para estar de nuevo a disposición.

El Sevilla ha perdido el paso de la cabeza en las últimas semanas y con ello además ha visto cómo un nutrido grupo de perseguidores incluso amenazan su cuarta plaza. Sin su 'faro' en la medular, el argentino Ever Banega, sancionado, necesita reactivarse, aunque le espera un Villarreal que aún necesita más los puntos.

No gana el Sevilla fuera en LaLiga desde la séptima jornada (al Eibar) y el Villarreal no sabe lo que es vencer un partido en lo que va de 2019, lo que le ha dejado penúltimo con la salvación a cuatro puntos.

Exigencia, por lo tanto, máxima tanto para los hombres de Javi Calleja como para los de Pablo Machín, que en la primer vuelta firmaron tablas (0-0), resultado que ahora mismo sabría a muy poco a los dos equipos.

El Getafe podría, por lo tanto arrebatar la posición de Champions al Sevilla, aunque para eso necesita ganar este viernes, en el primer partido de la vigésima cuarta jornada, en Ipurúa al Eibar, que precisamente provocó el último tropiezo del cuadro andaluz y que en sus dos últimos partidos en el feudo armero goleó por 3-0 al Espanyol y al Girona.

El Betis y el Alavés se encuentran en el Benito Villamarín con la mirada puesta en Europa. Ambos están separados por tres puntos -a favor del cuadro de Abelardo Fernández-.

El bloque del cuadro vitoriano, que podrá contar con el japonés Takashi Inui y el serbio Darko Brasanac, cedidos por el club sevillano, supone un nuevo reto para el estilo combinativo de Quique Setién.

El Valencia expone su progresión en Mestalla ante el Espanyol, aliviado por el postrero gol de Sergi Darder, y la Real Sociedad, en racha desde la llegada al banquillo de Imanol Alguacil, frente al Leganés, que también alivió su situación con su goleada contra el Betis.

El Celta, sin el delantero uruguayo Maxi Gómez, sancionado, pero ya con Iago Aspas, se medirá a un rival directo como el Levante; y el Athletic, al amparo de su buen partido contra el Barcelona, visitará el lunes a un colista renacido como el Huesca, que ha ganado sus dos últimos encuentros.

- Programa de la 24ª jornada:

. Viernes 15:

21:00 Eibar-Getafe

. Sábado 16:

13:00 Celta-Levante

16:15 Rayo Vallecano-Atlético de Madrid

18:30 Real Sociedad-Leganés

20:45 Barcelona-Valladolid

. Domingo 17:

12:00 Real Madrid-Girona

16:15 Valencia-Espanyol

18:30 Villarreal-Sevilla

20:45 Betis-Alavés

. Lunes 18:

21:00 Huesca-Athletic Club

(Hora CET, -1 GMT)