Cristóforo y el canterano Hugo Duro, novedades frente al Eibar

Getafe , 14 feb .- El centrocampista uruguayo Sebastián Cristóforo y el delantero del filial Hugo Duro son las dos novedades en la convocatoria del Getafe para medirse al Eibar en Ipurua.

Cristóforo regresa a una lista después de quedarse fuera la pasada jornada contra el Celta de Vigo por decisión técnica, mientras que Hugo Duro, a sus 19 años, ya ha jugado este curso seis partidos oficiales con el primer equipo, el último hace dos semanas contra el Levante.

Por contra, se quedan fuera de esa lista el centrocampista japonés Gaku Shibasaki y el extremo malagueño Francisco Portillo, suplente la pasada semana contra el Celta y que ya se quedó sin jugar hace dos contra el Levante.

Por sanción no puede entrar en la lista el central canario Bruno González, por decisión técnica no está el portero Rubén Yáñez y por lesión no están disponibles el delantero Amath N'Diaye y el centrocampista Markel Bergara.

La lista completa de convocados del Getafe frente al Eibar la forman los porteros David Soria y Leandro Chichizola; los defensas Mathias Olivera, Djené Dakonam, Leandro Cabrera, Damián Suárez, Ignasi Miquel y Vitorino Antunes; los centrocampistas Sebastián Cristóforo, Samu Saiz, Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Dimitri Foulquier y Mathieu Flamini; y los delanteros Jorge Molina, Jaime Mata y Ángel Rodríguez.