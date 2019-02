Competencia expedienta a 25 consultoras por repartirse el mercado nacional

Madrid, 14 feb (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra 25 empresas que prestan servicios de consultoría, entre ellas Deloitte y PwC, al observar indicios racionales de que se han repartido el mercado nacional de servicios de consultoría.

La CNMC sospecha de que han cometido infracciones prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según explica en un comunicado remitido este jueves.

Las infracciones consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional.

Concretamente, las empresas habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018.

Las empresas incoadas son: Abay Analistas Económicos; Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC; BmasiI Strategy; Competitividad Desarrollo e Innovación; Consultores de Políticas Comunitarias; Deloitte Consulting; Deloitte Financial Advisory y su matriz Deloitte Financial Advisory; Gestiona XXI Consulting; Gizarpro; Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom; Indra Sistemas; Innovisions 21; Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014; Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited; Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios; Red2Red Consultores; Regio Plus Consulting; T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International; y 97S&F.

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas BmasiI Strategy; Deloitte Consulting; Idom Consulting; Engineering; Architecture; Innovisions 21; 97S&F; Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios; Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores.

La incoación del expediente se produce tras inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018.