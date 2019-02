Chirivella no podrá jugar con el Extremadura esta temporada

Almendralejo , 14 feb .- El Extremadura UD ha anunciado este jueves que Pedro Chirivella, adquirido en el mercado invernal, no podrá jugar definitivamente con ellos esta temporada y ha culpado de ello a la Federación Inglesa de Fútbol por remitir el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador fuera de plazo.

En una nota de prensa, el club de Almendralejo asegura que no cometió "ningún error burocrático" al inscribir al jugador procedente del Liverpool en el equipo filial para que no ocupara la última ficha libre que le quedaba al Extremadura y que pretendían ocupar con un último fichaje que finalmente no se materializó.

Relatan que el jugador fue ofrecido como cedido por el club inglés por sus agentes el día 31 de enero, último día del cierre del mercado de fichajes de invierno, a lo que el Extremadura accedió con la condición de que fuera inscrito en las categorías inferiores del Extremadura, "algo posible dada su condición de jugador menor de 23 años", precisa.

Así se le notificó a los agentes del jugador, a los que se advirtió, asegura el club extremeño, de que para ello era condición indispensable que el tránsfer fuera remitido por la Federación Inglesa antes de las 00.00 horas del 1 de febrero de 2019, a lo que accedieron.

Sin embargo, los documentos se remitieron en las primeras horas del 1 de febrero, cuando "Chirivella se encontraba inscrito con oficialidad en LaLiga y apto para poder jugar en competición", según el Extremadura.

A pesar de ello, LaLiga comunicó al club poco después que la licencia iba a ser rechazada y la Federación Española de Fútbol informó de que sólo podría jugar en el filial.

Las reclamaciones hechas por el Extremadura no han sido atendidos, según se le comunicó ayer, por lo que Chirivella no podrá jugar esta temporada en competiciones profesionales españolas.

El club ha transmitido "su pesar a la afición del Extremadura, a la única que se debe en todo momento, por haber llevado el caso con máxima discreción", y ha agradecido a Chirivella, "máximo perjudicado en este asunto" su profesionalidad, dedicación y compromiso durante los días que ha entrenado en Almendralejo.