César Navas anuncia su retirada tras diez temporadas en Rusia

Moscú, 14 feb (EFE).- El español César Navas, defensa del Rubín Kazán criado en la cantera del Real Madrid, anunció este jueves su retirada del fútbol tras diez temporadas en el fútbol ruso.

"El entrenador quería que se quedase hasta final de temporada", comentó a Efe un portavoz del club tártaro.

El técnico del Rubín, Kurbán Berdíev, fue su principal valedor desde que Navas recaló en el equipo ruso en 2009 y ganó en su primera temporada el título de la liga rusa.

Pero Navas, que cumplió este jueves 39 años, "echaba de menos a su familia", según explicó el club.

"A sus 39 años aún nos podía echar una mano. Lamentablemente, ha terminado con el fútbol. Quiero darle las gracias a su esposa por la paciencia. La familia es lo más importante en la vida. Por eso, aprobamos la decisión de Cesar. Eligió a la familia", dijo Berdíev a la web del club.

Berdíev, que calificó al español de líder en el vestuario y un profesional ejemplar, expresó su confianza en colaborar con Navas en un futuro en beneficio del Rubín.

El jugador, que pese a sus casi 2 metros de altura, se caracterizaba por su técnica y colocación, que le convirtieron en uno de los mejores defensas del campeonato, emitió este jueves un emotivo comunicado con el que se despidió del Rubín.

"Vine por tres años, pero me sentí tan a gusto que me quedé diez. Por supuesto, tuve dudas de si debía venir a Rusia en 2009. Pero me arriesgué y no lo lamento en absoluto. Una pena que tenga que retirarme", señaló.

Navas dio las gracias al cuerpo técnico por su "plena confianza" durante los 255 partidos que vistió la camiseta del Rubín, algo que reconoció nunca había disfrutado antes a lo largo de su carrera.

El técnico del Zenit, Serguéi Semak, con el que coincidió en el Rubín, aseguró que "personas tan fantásticas" como Navas "no las hay en ninguna parte".

"Doy las gracias al destino de que tuve la oportunidad de jugar con César Navas. Debería haber más futbolistas como tú. Aprovecho para invitarte al Zenit. Espero que lo logremos", señaló en tono de ironía.

Navas Recaló en el Rubín en marzo de 2009 procedente del Racing de Santander y esa misma temporada se alzó con el título en un equipo en el que también militaba el argentino Alejandro Domínguez.

Después logró la copa (2011-12) y dos veces la Supercopa de Rusia (2011 y 2012) y, tras dos temporadas con Berdíev en Rostov, con el que disputó la Liga de Campeones ante Atlético de Madrid y Bayern, regresó en 2017 al Rubín.

Coincidió con Iker Casillas en las secciones inferiores del Real Madrid, tras lo que jugó en el Málaga, Gimnastic y Racing.

En las filas del Rubín jugó cuatro veces contra el Barcelona en Liga de Campeones con un balance de una victoria en el Camp Nou, dos empates y una derrota.