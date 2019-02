Ceglia presentará acción de protección para evitar su extradición a EEUU

Quito, 14 feb (EFE).- El diseñador informático Paul Ceglia, quien reclama a Mark Zuckerberg la mitad de Facebook y que se encuentra detenido en Ecuador, presentará la próxima semana una acción de protección para evitar su eventual extradición a Estados Unidos.

Así lo aseguró a Efe este jueves uno de sus abogados, Jesús López, al comentar la decisión adoptada anoche por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que rechazó una apelación a la sentencia que ratifica su extradición.

López indicó que la extradición es un acto administrativo de potestad del presidente del país, Lenín Moreno, quien debe firmar la orden para que el reo sea repatriado.

El letrado dijo no dudar que Moreno firmará la orden de extradición, más ahora que, al parecer, podría aplicarse un principio de reciprocidad con EEUU, debido a que en ese país fueron detenidos anoche los hermanos Roberto y William Isaías, acusados de delitos económicos y requeridos por la Justicia ecuatoriana.

Por ello -dijo-, "no vamos a recurrir realmente a la presidencia de la República", pero sí a solicitar una "acción de protección" que revoque la extradición, en virtud de que Ceglia está sometido a una orden de prohibición de salida del país por un juicio de alimentos que afronta en Ecuador.

La extradición es un "acto administrativo", que estaría violando una oren superior de un juez que prohibió la salida de Ceglia del país, en atención a la aplicación de una norma "muy importante" relacionada con la protección a la niñez y a la adolescencia, agregó el abogado.

Con la acción de protección, añadió, se busca proteger "el interés superior del niño", que está "por encima" de cualquier otro "interés colectivo" o del Estado, refirió López.

Según el letrado, Ceglia seguirá retenido, aunque recordó que la próxima semana cumplirá seis meses de detención, por lo que presentará también una solicitud de "habeas corpus" y su inmediata puesta en libertad.

Ceglia no ha sido sentenciado en Ecuador y "no puede estar privado de su libertad indefinidamente", apuntó el abogado al precisar que el presidente Moreno no tiene plazo para definir la orden de extradición, aunque sí corre un periodo legal de cuarenta días para que sea repatriado.

La Corte Nacional de Justicia habilitó anoche la extradición de Ceglia, acusado en Estados Unidos de un presunto fraude por el caso que lo enfrenta al propietario de Facebook.

"El Tribunal de Apelación, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte Nacional de Justicia, (...) por unanimidad, niega el recurso interpuesto por el ciudadano americano-irlandés Paul Ceglia, por improcedente", precisó el fallo.

Dicha sentencia ratifica otra del 15 de noviembre pasado, cuando ya se aceptó su extradición.

No obstante, Roberto Calderón, otro de los abogados de Ceglia, precisó que la orden debe darla el jefe del Estado, ya que la gestión de la política exterior es "una de las funciones del poder Ejecutivo".

Calderón dijo a Efe que Ceglia "seguirá luchando para quedarse en Ecuador, sobre todo por su pequeño hijo ecuatoriano" Orión, nacido en este país suramericano.

Según la sentencia de la CNJ, no ha prescrito el delito de presunto fraude electrónico por el que Ceglia es acusado en su país, argumento que había presentado la defensa, y tampoco vieron válido los jueces el argumento de que no puede abandonar Ecuador por estar pendiente contra él "un juicio de alimentos" que le prohíbe la salida.

De 45 años, el estadounidense huyó en 2015 de un juicio por presunto fraude electrónico y extorsión al fundador de Facebook, a quien exigió la mitad de la empresa tecnológica por haber colaborado supuestamente en su desarrollo, trama que recoge la película "La Red Social" (2010).