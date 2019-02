Casimiro: "No hemos sido capaces de entrar en el partido"

Madrid, 14 feb (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Unicaja de Málaga, reconoció que su equipo no fue capaz de entrar en ningún momento en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto ante el Iberostar Tenerife y que el conjunto canario fue superior y mereció el triunfo (88-78).

"Es un partido de Copa donde puede pasar cualquier cosa y ellos han dominado el tempo del partido y nosotros no hemos sido capaces de entrar en el mismo", explicó el técnico castellanomanchego en rueda de prensa.

A su juicio, la eliminatoria se jugó a un ritmo bajo, lo que perjudicó a sus jugadores. "Ellos han dominado el ritmo del partido y el tablero y nosotros hemos tenido problemas para anotar en la pintura y no hemos podido correr", continuó.

Aunque en el primer cuarto la defensa del equipo malagueño impidió anotaciones fáciles al tinerfeño, a partir del segundo le fue costando sumar puntos fáciles al contraataque.

"No hemos tenido rebote porque han aprovechado muchas posesiones hasta el final y las han terminado en canastas, con lo que no teníamos posibilidad de correr", añadió Luis Casimiro, para quien su equipo empezó "bien" y acabó sin encontrar "en ningún momento" su ritmo de juego y eso le "alejó" del partido.

"No me voy decepcionado, me voy jodido porque hemos perdido y no hemos competido en el sentido de mantener nuestro juego. Nos han ganado en bajar el ritmo de partido y en atacarnos siempre cinco contra cinco", concluyó el entrenador cajista.