Carlos Suárez: "Han sido mejores"

Madrid, 14 feb (EFE).- Carlos Suárez, capitán del Unicaja, admitió tras perder en cuartos de final de la Copa del Rey que el Iberostar Tenerife fue mejor y se mereció la victoria, aunque recordó que hay que "seguir trabajando" porque aún quedan muchos objetivos esta temporada.

"Hay que dar la enhorabuena por su partido, han sido mejores y han tenido segundas oportunidades y nosotros problemas en el uno contra uno y eso ha provocado que se lleven el partido" resumió al ala-pívot madrileño en rueda de prensa.

Preguntado por cómo se encontraba tras dos meses fuera de las pistas por lesión, respondió que "jodido" por la derrota. "Pero físicamente me he encontrado bien, mejor de lo que esperaba. Me falta ritmo y he intentado ayudar al equipo pero no ha podido ser".

"Nosotros veníamos a ganar la Copa, como los ocho equipos. Sabíamos que era un rival complicado, no ha podido ser y nos vamos decepcionados", concluyó Suárez.