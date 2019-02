Bolsonaro desmiente a su ministro y pide una investigación en su partido

Sao Paulo, 13 feb (EFE).- El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, desmintió hoy en una entrevista en TV Record al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebianno, y negó haber hablado con él sobre supuestas irregularidades en el partido de ambos, las cuales espera que sean investigadas por la Policía.

"Ya determiné a la Policía Federal para que abra un caso para investigar", afirmó Bolsonaro, quien este miércoles recibió el alta médica tras 17 días hospitalizado en Sao Paulo, por una cirugía para la retirada de la bolsa de la colostomía.

El asunto tiene su origen en un reportaje del periódico "Folha de Sao Paulo", que afirma que el Partido Social Liberal (PSL), al que pertenece Bolsonaro, habría financiado diferentes candidaturas fantasma para las elecciones de octubre pasado.

De acuerdo con el diario, en uno de esos casos, el partido de Bolsonaro liberó 400.000 reales (hoy unos 106.000 dólares) de dinero público para financiar los gastos de una supuesta candidata "fantasma" para diputada federal por el estado de Pernambuco (nordeste) que solo obtuvo en los comicios 274 votos.

En la época, Bebianno era el presidente de la formación, cargo que dejó cuando fue nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia, tras la victoria de Bolsonaro en las presidenciales.

En una entrevista en el diario "O Globo", Bebianno negó ayer martes ser motivo de inestabilidad en el Gobierno por causa de este asunto.

"No existe ninguna crisis. Solo hoy hablé tres veces con el presidente (Bolsonaro)" a través de mensajes por Whatsapp, dijo Bebianno en la víspera a 'O Globo'.

Sin embargo, pocas horas después, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro, desmentía al ministro en Twitter.

Según él, es una "mentira absoluta" que Bebianno haya hablado "tres veces" con su padre ayer martes, cuando este último aún estaba internado en un hospital de Sao Paulo.

"No hay ropa sucia para ser lavada! Apenas la verdad: Bolsonaro no trató con Bebianno el asunto expuesto por 'O Globo' como dijo que trató", dijo Carlos Bolsonaro en un tuit, junto con un audio, al parecer de su padre en el que le dice al ministro que "no iba a hablar con nadie", salvo lo "estrictamente esencial".

Bolsonaro, quien tras recibir el alta médica puso rumbo a Brasilia, compartió los mensajes de su hijo en Twitter y en la entrevista con Record dijo que en "ningún momento" habló con su ministro.

Preguntado sobre la supuesta responsabilidad de Bebianno, el mandatario aseguró que si se demuestra que está implicado en ese asunto, se tendrá que apartar del Gobierno.

Bolsonaro recordó que el Ministerio de Justicia, encabezado por el exjuez Sergio Moro, tiene "carta blanca" para investigar "cualquier tipo de crimen sobre corrupción y lavado de dinero" y por ello pidió a la Policía Federal que investigue ese caso.

De profesión abogado, Bebianno fue además uno de los coordinadores de la campaña electoral de Bolsonaro y es considerado como uno de los hombres más próximos del gobernante brasileño, en el poder desde el 1 de enero.