Beirán: "Ojalá sea la primera vez que jugamos una final de Copa"

Madrid, 14 feb (EFE).- El alero del Iberostar Tenerife Javier Beirán manifestó tras ganar en los cuartos de final de la Copa del Rey al Unicaja de Málaga por 88-78 que "ojalá" esta sea "la primera vez" que el conjunto canario llega a una final del torneo copero, si supera en semifinales al ganador del Barcelona-Valencia.

"Para un club como el nuestro es muy importante haber llegado a la segunda semifinal de Copa seguida, para la afición, para seguir creciendo y ojalá sea la primera vez que juguemos una final, vamos a intentarlo", señaló el jugador madrileño del Iberostar Tenerife tras el encuentro.

Beirán destacó que el conjunto canario dominó el encuentro y que el Valencia jugó buscando el fallo, lo que hizo que les dejaran desarrollar su juego.

"No lo esperábamos, esperábamos un partido más igualado. No les han entrado los tiros, ellos casi no han cambiado la defensa hasta casi el último cuarto y hemos hecho un gran trabajo. Hemos participado las doce y vamos al sábado con mucha ilusión", añadió.

En cuanto al rival, que saldrá del ganador del Barcelona-Valencia, Beirán dijo que espera al que "más se lo merezca". "A los dos les hemos ganado bien en nuestra casa, pero no va a tener nada que ver el partido con el de Málaga", continuó.

En el WiZink Center de Madrid se vieron muchas camisetas amarillas del Tenerife, algo que para Beirán es "un orgullo enorme".

"Había mucha gente por el pabellón, vivimos muy lejos, económicamente es complicado, y esperamos alargarles el fin de semana aún más viendo ganar a su equipo", finalizó.