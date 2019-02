Behemoth, Berri Txarrak o Anathema se incorporan al Doctor Music Festival

Lleida, 14 feb (EFE).- El Doctor Music Festival (DMF), que se celebrará del 11 al 14 de julio en Escalarre, en el Pirineo ilerdense, ha anunciado este jueves las confirmaciones de Behemoth, Berri Txarrak, Anathema, Sôber, Yoghourt Daze, Hawkwind y Greta Van Fleet en su programación

Según la organización, estos grupos llegan como un "potente desembarco del rock europeo", como Behemoth, banda polaca considerada uno de los mayores exponentes del death metal que el año pasado ya actuó en España y agotó todas las localidades y que, en el Doctor Music Festival, tocará el viernes 12 de julio.

También ese viernes tendrá lugar la actuación de Sôber, una de las bandas "más consolidadas y con mayor envergadura de nuestra escena de rock metal alternativo".

En el caso de los navarros Berri Txarrak llegarán el sábado 13 de julio con el "sólido aval de sus miles de seguidores" y con su gira "Ikusi arte" de despedida, tras 25 años de trayectoria musical, mientras que el grupo de Liverpool Anathema actuará también el sábado 13 de julio y lo hará para demostrar una "trayectoria impecable de casi 30 años".

Yoghourt Daze y Hawkwind actuarán el 14 de julio, y lo harán haciendo gala de un rock "rebelde y enérgico".

Por último, el festival presenta a los Greta Van Fleet como miembros de una "nueva generación" del rock y como flamantes ganadores de los Grammy al Mejor Álbum de Rock por su disco debut, "From The Fires".

El grupo de Michigan, que ya ha agotado sus entradas para el próximo día 22 en Barcelona, actuará en Escalarre el viernes 12 de julio.

Otros de los grupos y artistas ya confirmados para el Doctor Music Festival son The Strokes, The Smashing Pumpkins, The Good The Bad and The Queen, Chris Robinson Brotherhood o Rosalía, entre otros.