Barreda critica que PSOE no le avisara de su relevo en Diputación Permanente

Madrid, 14 feb (EFE).- El expresidente de Castilla-la Mancha José María Barreda ha criticado este jueves que la dirección del grupo socialista no le haya informado de su relevo en Diputación Permanente y se ha mostrado convencido de que su salida se debe a la posición crítica que mantiene respecto a la cúpula del partido.

"Algunos parece que han resucitado aquello de quien se mueve no sale en la foto", ha acusado Barreda en los pasillos del Congreso, donde ha explicado que se enteró ayer por una periodista de que había sido sustituido en el máximo órgano del parlamento entre periodos de sesiones por la diputada madrileña Carlota Merchán.

Aunque ha asegurado que no le quiere dar importancia, ha incidido en que ayer se cruzó "varias veces" con miembros de la dirección del grupo "y no me dijeron nada" de un cambio que ya figuraba en el boletín del Congreso desde el día anterior.

Fuentes de la dirección del grupo han explicado a Efe que Merchán ha sustituido a Barreda como vocal suplente de la diputación, porque será la portavoz de la recién constituida comisión mixta Congreso-Senado para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS o Agenda 2030 es uno de los principales ejes del proyecto político de Pedro Sánchez y de las decisiones de su Gobierno.