Aragonès exige la "absolución" y afea a Sánchez de ceder a las presiones

Madrid, 14 feb (EFE).- El vicepresidente de la Generalitat y número dos de ERC, Pere Aragonès, ha exigido hoy la "absolución" de los acusados en un juicio del "procés" con una sentencia "escrita de antemano", y ha reafirmado su compromiso con el diálogo frente a un Gobierno que ha cedido a las "presiones del nacionalismo español".

Aragonès ha encabezado una concentración de ERC a pocos metros del Supremo, en apoyo al líder de su partido y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien hoy declara como el primero de los acusados del juicio del 1-O.

El actual vicepresidente de la Generalitat ha estado acompañado de una comitiva de Esquerra en la que también estaban el presidente del Parlament, Roger Torrent, la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, los diputados en el Congreso Gabriel Rufián y Joan Tardà, el conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, la consellera de Justicia Esther Capella, la candidata a las europeas y esposa de Raül Romeva, Diana Riba, y una veintena más de dirigentes republicanos.

"Estamos al lado del Supremo en un día del cual se escribirá en los libros de historia de Cataluña, España y Europa", ha afirmado Aragonès, que ha considerado que se ha acusado a los líderes del proceso independentista de "delitos que no se han producido y de un relato de violencia falso", por lo que ha pedido su "absolución".

Un juicio con una sentencia que "parece ya decidida" y "escrita de antemano" y con una "alianza entre la Fiscalía, la extrema derecha como acusación popular y la Abogacía del Estado".

El adjunto a la Presidencia de ERC ha reivindicado que en sus 88 años de historia, su partido "siempre ha defendido los ideales de libertad y fraternidad" y por ello varios dirigentes republicanos han "sufrido la represión del Estado bajo diferentes regímenes".

Ha nombrado así a Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Tarradellas, Josep Irla y "hoy, Oriol Junqueras", quienes "personifican esta cadena, este hilo rojo de compromiso con los valores de libertad y justicia", frente a un Estado que "ha optado por la represión y no la palabra, por el Código Penal y no la negociación, por el Supremo y no las urnas".

Precisamente ha considerado que Junqueras "defenderá que poner las urnas no es ningún delito" y reafirmará unos ideales que, según Aragonès, han llevado a ERC a "combatir el franquismo o resistir el ostracismo durante la Transición".

Preguntado sobre si cree que la posible convocatoria de elecciones podría interferir en el juicio, Aragonès ha reiterado que "la única sentencia justa es la absolución" y ha insistido en que ERC y el Govern "siguen comprometidos con las soluciones dialogadas, negociadas y refrendadas por los catalanes democráticamente".

"De la mesa del diálogo y la negociación política nunca nos vamos a levantar. En la mesa de la represión y las soluciones penales, nunca nos vamos a sentar", ha dicho el vicepresident, que ha recordado que Sánchez que "el diálogo se demuestra dialogando" y no "tirándote atrás por presiones del nacionalismo español de dentro y fuera del PSOE".

Y sobre esas elecciones, ha recalcado: "Está en sus manos. Las urnas nunca nos asustan, porque si estamos aquí es precisamente por unas urnas. Cada vez que seamos llamados a urnas, las vamos a llenar de votos a favor de la independencia y del referéndum".