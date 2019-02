Tebas no ve la ley como un ataque y avanza más de 50 alegaciones de las ligas

Madrid, 13 feb (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció que las ligas profesionales presentarán de forma conjunta más de 50 alegaciones al anteproyecto de la Ley del Deporte "para intentar cambiar aquello que las perjudica" y dijo que no considera el texto como un ataque hacia él.

"No me lo tomo como un ataque. Me lo tomo como que hace cinco años éramos una liga quebrada, algunos clubes con muchísimos problemas, y nos hemos convertido en un sector importante de este país y hay gente que no quiere que este sector siga creciendo y que dice que parece que queremos quedarnos todo, cuando no es así", afirmó.

Tebas asistió hoy junto con los presidentes de las ligas de Fútbol Sala, Javier Lozano, baloncesto (ACB), Antonio Martín, y balonmano (ASOBAL), Adolfo Aragonés, a una reunión en el Consejo Superior de Deportes (CSD) para abordar el anteproyecto de la Ley del Deporte, que en su artículo 90 impide que las ligas profesionales exploten los competiciones que no organizan.

"Pase lo que pase con el anteproyecto, la OTT (transmisión por internet) no se va a cerrar, porque no es un proyecto pensado solo por el tema de federaciones y solo de negocio, es un proyecto mucho más amplio en lo que puede ser industria del deporte", explicó en alusión a la plataforma de la Liga para emitir las competiciones de otros deporte.

Tebas, que tenía previsto reunirse con las federaciones a continuación para hablar de esto, avanzó que va a explicar por carta los detalles del contrato que LaLiga tiene con éstas al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, "porque no tiene información correcta".

"Creo que Guirao se equivocó porque no entiende cuál es el contrato que tenemos. No nos desgravamos nada, cero. La compra de derechos es por un año y no obligamos a nadie, quien se quiera ir se va", añadió.

Tebas reiteró que no le gusta el texto del anteproyecto de ley pero consideró positiva su elaboración, pese a la posible convocatoria de elecciones generales, porque nunca había habido un expediente por escrito de todos los actores explicando cómo debe ser.

"Están cambiando el modelo de competiciones profesionales, aparecen un concepto muy peligrosos que es titularidad y quitan la palabra coordinación, que son dos temas de mucha enjundia; la explotación económica de las competiciones, en el concepto de ligas profesionalizadas faltan cosas que se deberían añadir", enumeró como aspectos cuestionables.

También insistió en que ahora se centrará en intentar cambiar lo que perjudica al fútbol profesional y señaló que en la reunión se habló de aspectos generales y no del artículo que afecta a la explotación de otras competiciones por las ligas.

"A mí no me ha convencido nada de lo que me han dicho respecto a ese tema", dijo en respuesta a la pregunta sobre una posible influencia de la Federación y el Real Madrid en la elaboración del texto. Con "quitar una palabra" laLiga podría organizar la Supercopa y la Copa del Rey como ha pedido.