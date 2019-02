Rubalcaba prefiere no valorar la situación política: "Está como está"

Madrid, 13 feb (EFE).- El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha preferido hoy no valorar la actual situación política en España con el rechazo del Congreso a los presupuestos y el escenario más que previsible de elecciones anticipadas: "La situación está como está, no hay que ser un genio para calificarla".

Rubalcaba ha hecho esta afirmación antes de conocerse el resultado de la votación en el Congreso, cuando se encontraba en un acto con estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid, en el que ha recordado sus años al frente de la política antiterrorista del Gobierno como ministro de Interior y el final de ETA.

El exministro, quien ha asegurado que no ha venido a "hablar de la actualidad" ya que está "al margen" de ella, ha rehuido cualquier comparación entre los intentos de negociación que su gobierno tuvo con ETA y el diálogo del actual presidente Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes, un tema muy presente en las preguntas tras iniciarse ayer el juicio del "procés".

El ahora profesor ha recordado la "legitimidad" que tuvo su gobierno para negociar con ETA, por el pacto de Ajuria Enea firmado por todos los partidos democráticos y porque llevó este diálogo al Congreso, donde recibió un apoyo mayoritario pese a que el PP votó en contra.

Para Rubalcaba, la negociación fue importante para que ETA perdiera el "amplio apoyo social y político que tenía en Euskadi", que permitía su subsistencia, ya que el gobierno se pudo presentar ante el pueblo vasco responsabilizando a la banda del fracaso de las negociaciones.

Aún así, su confianza era "limitada" teniendo en cuenta la experiencia de anteriores treguas como la que se planteó en época de Aznar, en la que ETA la aprovechó para rearmarse y montar nuevos comandos.

Por eso, el exministro socialista insistió a las fuerzas de seguridad que "tenían que trabajar como si la tregua se fuera a romper", y les llegó a decir que los terroristas debían sentir su "aliento en su cogote".

Aunque Rubalcaba prefiere hablar de los momentos de "unidad" frente al terrorismo que los de "división", ha rememorado la "falta de apoyo" del PP en el diálogo algo que, ha recordado, sí que hizo el PSOE cuando era el gobierno de Aznar quien negociaba: "cuando ellos dialogaron era un proceso fantástico, cuando lo hicimos nosotros una traición".

Unas negociaciones en las que se hizo uso de la figura del mediador internacional, que para él sí que es necesario en "un proceso de diálogo con una banda de terrorista", por motivos logísticos, porque "los terroristas no tienen teléfono" y por las posibles consecuencias de un fracaso de la negociación.

No obstante, ha negado pronunciarse sobre el uso de un mediador "en los demás contextos".

En el acto, organizado con motivo del Día Mundial de la Radio, Rubalcaba también se ha referido al papel de los medios en el proceso del fin de ETA, rebajando la importancia de las filtraciones, "inherentes a la actividad humana" y ha recordado su apoyo "en la lucha antiterrorista", aunque no en la situación política general.

¿Pero qué sintió el día exacto que ETA abandonó la actividad armada?, le han preguntado los periodistas: "Esa noche desconecté", ha contado, tras años "obsesionado" con el tema sabía que, en ese momento concreto de noviembre de 2011, "se acabó".