Reyes: "Estudiantes está jugando muy bien desde que nos ganaron"

Madrid, 13 feb (EFE).- Felipe Reyes, capitán del Real Madrid, afirmó que su rival de cuartos de final en la Copa del Rey, el Movistar Estudiantes, "está jugando muy bien precisamente" desde que les ganaron en Liga.

"No podemos mirar más allá del Estudiantes, sería una falta de respeto para nuestros vecinos y para los demás equipos. Sabemos que están jugando muy bien, precisamente desde que nos ganaron. Son muy peligrosos", dijo Reyes.

Jugar en Madrid le añade otra dimensión a la competición para el Real Madrid.

"Jugar una Copa del Rey siempre es especial, pero jugar en casa lo hace un poco más, pero lo más importante es llegar con ganas de hacer un gran torneo y con ganas de hacer el baloncesto que nos ha caracterizado estos últimos años", comentó el capitán.

El jugador habló de cómo veía al equipo ante la primera gran cita de la temporada en la que será su vigésima presencia copera.

"Veo al equipo muy metido, muy motivado, con ganas de que llegue el viernes para jugar contra Estudiantes y como cualquiera de las 19 anteriores que he jugado la veo muy bien. Es un torneo precioso que me encanta", apuntó.

El pívot no pudo decantarse por ninguno de los seis títulos que ha ganado en esta competición.

"El primer año que jugué como profesional y que ganamos el título fue muy bonita, pero luego todas las que he conseguido con el Real Madrid en Málaga, La Coruña, Gran Canaria, son varias por suerte y no me puedo quedar con una en particular, sería injusto. Estoy muy contento con la trayectoria que llevo y con los títulos que he ganado", declaró.

El capitán también comentó el favoritismo que muchos otorgan al Real Madrid.

"No nos sentimos favoritos. Siempre que jugamos estos torneos sabemos que son muy complicados y que si tienes un mal día te vas para casa. Es verdad que por la trayectoria de los últimos años y por cómo estamos jugando nos pueden dar como favoritos, pero tenemos los pies en el suelo y nadie en el vestuario está crecido y da por ganado a Estudiantes", afirmó Felipe Reyes.