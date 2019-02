El Presupuesto de 2019 decae y deja en el aire la agenda económica de Sánchez

Madrid, 13 feb (EFE).- El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles los Presupuestos de 2019, que no podrán volver a presentarse, lo que deja en el aire la política económica del Gobierno diseñada en las cuentas ante la posibilidad de que el presidente, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas.

Las seis enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canarias han prosperado después de un intenso debate de dos días en el que el voto de los independentistas catalanes era clave.

Tanto ERC como PDeCAT han reclamado en el Pleno del Congreso que el Ejecutivo se comprometiera a incluir el derecho de autodeterminación en las mesas de diálogo para apoyar el Presupuesto, lo que ha sido tajantemente rechazado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A pesar del tono conciliador de ambas partes, no ha sido posible alcanzar un acuerdo, lo que ha provocado que, por segunda vez en la historia de la democracia, el Congreso haya devuelto unos Presupuestos Generales del Estado, algo que no ocurría desde 1995.

En aquel momento, el rechazo a las cuentas provocó que el presidente socialista Felipe González convocara elecciones anticipadas.

Fuentes de Moncloa han indicado que Sánchez anunciará este viernes tras el Consejo de Ministros su decisión de convocar o no elecciones anticipadas.

PP y Ciudadanos han exigido hoy insistentemente comicios cuanto antes, pese a que Montero ha advertido que el Gobierno seguirá trabajando para "culminar" las normas que están en tramitación parlamentaria.

Fuentes de Hacienda han señalado incluso que podría articularse alguna vía para garantizar que las comunidades autónomas disfruten de las entregas a cuenta previstas en el Presupuesto de 2019.

El Gobierno ha emplazado a Unidos Podemos y al PNV a seguir trabajando para recuperar los derechos sociales y laborales perdidos durante la crisis y evitar que algunas fuerzas políticas quieran retroceder a épocas pasadas.

Montero ha avisado en clave electoral de que la ultraderecha "se hace un hueco en este país" y de que los grupos "que se dejan abrazar por la ultraderecha" recibirán "la respuesta en las urnas".

"Los ciudadanos deben tomar buena nota y el Gobierno seguirá trabajando para frenar esta derecha que dice no a la subida del salario mínimo, no al mejor acceso a la vivienda y no a abaratar la factura de la luz", ha puntualizado.

Desde el PNV, el portavoz Aitor Esteban ha apostado por el diálogo y por hacer política e intentar encontrar vías intermedias "que si no satisfacen al cien por cien por lo menos satisfagan a todos", por lo que la ministra le ha puesto como ejemplo de diálogo y "mesura" para lograr avances en los pueblos.

El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón ha defendido las cuentas trabajadas conjuntamente con el Gobierno, que dejaban claro que "al menos existe una alternativa a las tres derechas".

El diputado de PDeCAT Carles Campuzano ha lamentado que el Ejecutivo "no se ha esforzado para nada" en los últimos días para aprobar el Presupuesto, en tanto que los líderes de PP y Ciudadanos han centrado sus reacciones al debate en la urgente petición de elecciones.

La caída del Presupuesto deja en suspenso iniciativas como la ampliación a ocho semanas del permiso de paternidad, la eliminación del copago para pensionistas con rentas bajas, la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, el establecimiento de un tipo efectivo mínimo para el impuesto de sociedades, la subida de la tributación del diésel o la bajada del IVA para servicios veterinarios y productos de higiene íntima femenina.

Otras, como las subidas de las pensiones (un 1,6 %), del salario mínimo (del 22,3 %, hasta los 900 euros brutos mensuales) o del salario de los funcionarios (del 2,25 %) se aprobaron por decreto y están ya en vigor, por lo que no les afecta el rechazo de las cuentas.

En cuanto a los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y transacciones financieras, se tramitan de forma independiente y ya están en el Congreso, por lo que todavía podrían salir adelante, aunque parece difícil conseguir una mayoría suficiente.