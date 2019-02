Nemanja Gudelj no anticipa favoritos en el Sporting-Villarreal

Lisboa, 13 feb (EFE).- El medio serbio Nemanja Gudelj, del Sporting de Portugal, dijo este miércoles que no anticipa favoritos para el partido con el Villarreal, que no va a ser fácil a pesar de que el equipo español no pasa por una buena racha.

"El Villarreal está en una fase no muy buena. No ganan desde hace diez partidos, pero no va a ser fácil. Hemos analizado todo, es un buen equipo que sabe jugar buen fútbol", aseguró en la rueda de prensa previa a la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Gudelj, que afronta su primera temporada en Lisboa, defendió que tienen que empezar el partido "agresivos" y pasar "rápido" el balón.

"Así yo creo que la confianza de ellos va a disminuir y nosotros vamos a ganar el partido", consideró el medio, que recordó que tienen la ventaja de jugar en casa y estar arropados por la afición.

Por eso, a pesar de que "no va a ser un partido fácil", tiene "mucha confianza" en que van a ganar.

"No sé quién es el favorito, sé que nosotros vamos al partido a ganarlo", sentenció.

Preguntado por sus capacidades, el serbio, que también tiene la nacionalidad holandesa, dijo que "es un jugador al que le gusta tener el balón lo máximo posible" y que tiene cualidades como "parar el contraataque o iniciar el juego desde atrás".

"Por eso muchas veces no aparezco cerca del área de ellos y remato menos de lo normal. Por eso tenemos a Bruno (Fernandes)", dijo Gudelj, que aseguró que los dos futbolistas tienen una gran relación tanto dentro como fuera del campo.