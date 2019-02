Marlaska, sobre el posible adelanto electoral: "Todos estamos muy tranquilos"

Rabat, 13 feb (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó hoy, respecto a un posible adelanto electoral en España, que todos los miembros del Gobierno están "muy tranquilos" y con ánimo de "seguir trabajando".

Grande-Marlaska ha dicho desconocer cuál será la decisión que tome el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo viernes tras el Consejo de Ministros una vez que los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio hayan sido rechazados este miércoles.

"El presidente, seguro que cuando él entienda oportuno que tienen que ser las elecciones, las convocará. Cuando tenga que decir y lo que tenga que decir lo va a decir. A día de hoy, el Gobierno trabaja y sigue trabajando. Todos estamos muy tranquilos", dijo el ministro del Interior.

Grande-Marlaska hizo estas declaraciones a los periodistas en Rabat, donde acompaña a los reyes en su visita de Estado al país magrebí.

Insistió en que el Ejecutivo continua trabajando para que "la confianza se vaya todavía afianzando más y más" en su tarea de servir a los ciudadanos y generar políticas sociales.

En la misma línea se mostró el ministro de Cultura, José Guirao, quien destacó que Sánchez "está siempre muy tranquilo".

"Es una persona que transmite seguridad y tranquilidad", comentó Guirao a los periodistas también desde Rabat, donde acompaña a los reyes.

Tras reconocer que desconoce si habrá o no elecciones pronto, el titular de Cultura confesó que su deseo sería continuar en el cargo para que el Gobierno pueda completar los planes que tiene pendientes.

"El Gobierno tiene un proyecto y la obligación de todo Gobierno es intentar desarrollarlo. En ese sentido, claro que me gustaría, pero es una circunstancia que no depende de lo que a mí me guste o no", manifestó Guirao.