Laso: "En el último mes estamos viendo al mejor Estudiantes del año"

Madrid, 13 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en afirmar que en el último mes se "está viendo al mejor Estudiantes del año" y que el hecho de que el primer partido de la Copa del Rey fuese un derbi, era intrascendente de cara a la motivación del equipo.

"La Copa es una de las citas de la temporada, un torneo muy atractivo en el que se juntan los mejores de la competición en partidos que son finales. Hay que hacer tres partidos muy buenos para ser campeones", dijo Laso.

"En la Copa da igual que sea un derbi u otro rival. Es una final independientemente del rival y por lo tanto no vas a tener más o menos motivación. Jugamos contra un equipo que ya nos ganó en Liga y que está haciendo buenos resultados en los últimos partidos", añadió.

El entrenador madridista analizó al Estudiantes a grandes rasgos.

"Son un equipo con mucha capacidad ofensiva, tiene tres jugadores, Darío Brizuela, Gian Clavell y Alessandro Gentile, que son muy anotadores aunque con diferentes registros. Darío es muy bueno en el uno contra uno y bloqueo y continuación, capaz de generarse canastas él mismo; Clavell es un anotador y sabe aprovechar las rachas que tiene y Gentile es un jugador más martillo, juega al poste bajo y en el exterior, con buen físico para la posición que ocupa", indicó.

"Cook y Hakanson saben distribuir bien el balón para ellos y en el interior la llegada de Whittington les ha dado más solidez, sabiendo que necesitan un poco esa sensación de jugar con pívots abiertos. Víctor (Arteaga) está siendo muy sólido en la posición de cinco, así es que en el último mes o mes y medio estamos viendo al mejor Estudiantes del año", siguió.

Laso reconoció que no sabe si podrá contar Sergio Llull en el primer partido de la Copa del Rey, el próximo viernes ante el Movistar Estudiantes.

"Sergio no se ha entrenado hoy y vamos a ver mañana. El viernes no sé si podrá jugar. Estamos en una situación muy de día a día. Si la Copa del Rey fuese la semana que viene diría que Sergi jugaría, pero como comenzamos el viernes, no lo puedo asegurar", dijo Laso.

Uno de los encargados de suplir a Llull es Klemen Prepelic que está cumpliendo a juicio de su técnico.

"A Prepelic le veo bien. No es fácil llegar al Real Madrid y encajar a la primera y a él le hemos exigido de más. No tenemos ninguna duda con él, puede jugar más o menos, pero su actitud es fantástica y luego jugara mejor o peor, como todos, pero estamos tranquilos cuando está en pista", finalizó Pablo Laso.