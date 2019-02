Javi Fuego: "Una victoria sería un espaldarazo importante para nuestra moral"

Lisboa, 13 feb (EFE).- El centrocampista del Villarreal Javi Fuego consideró hoy que una victoria en Liga Europa ante el Sporting de Portugal sería un "espaldarazo importante" para la moral del equipo, que en la Liga española lucha por salir del descenso.

"Lo afrontamos con muchísimas ganas (...) Es una oportunidad única para seguir mejorando y hacer las cosas bien", dijo en la rueda de prensa previa a la ida de dieciseisavos de final, que se juega mañana jueves en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

Fuego explicó que no quiere distinguir entre las competiciones y que afrontan el reto "con intensidad y ganas de competir".

"Anteponerse al resultado no nos lleva a nada. Estamos concentrados en hacer las cosas bien, rendir al máximo y poner sobre el campo todo lo trabajado", defendió.

Enfrentarse a "un gran equipo en un gran estadio" puede ser el escenario "propicio" para que los jugadores se motiven, dijo Fuego, que aseguró que la idea que hay en el vestuario es la de "ganar todos los partidos".

"Estamos con muchísimas ganas todos. Si me toca jugar hay que cogerlo como una gran oportunidad y ayudar desde el punto que me toque", dijo el centrocampista, que consideró que el hecho de que puedan jugar futbolistas que normalmente no son titulares no debe ser una excusa.

Del Sporting esperan un conjunto que "en ataque es realmente peligroso" y tiene un centro del campo "con gente que se asocia muy bien", además de un "referente rematador bueno".

"Hemos estudiado al rival, sabemos su fortaleza y su debilidad y vamos a afrontar el partido con garantías de poder hacer daño", confió Fuego, que señaló que saben que habrá fases del partido en las que les tocará sufrir.

"Es un club histórico de Portugal con títulos y grandes jugadores a lo largo de su historia", dijo.