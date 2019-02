Inzaghi, sobre la presencia de Immobile: "Más no que sí"

Roma, 13 feb (EFE).- Simone Inzaghi, técnico del Lazio, cuyo equipo se enfrentará el jueves al Sevilla en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, reconoció este miércoles que Ciro Immobile, que sufre un problema muscular, tiene complicado participar en el duelo del estadio Olímpico romano.

Inzaghi subrayó que no quiere arriesgar con el delantero italiano, que intentará estar, al menos, en el banquillo, e informó de que el español Luis Alberto y el argentino Joaquín Correa apuntan al once titular, durante la rueda de prensa previa al Lazio-Sevilla, organizada en el centro deportivo de Formello (Roma).

"Immobile es un jugador generoso, le gustaría estar disponible. Faltan dos entrenamientos antes del partido, pero todavía no ha trabajado con el grupo. Con el cuerpo médico no queremos arriesgar. Sabemos la importancia del partido de mañana, pero tenemos muchos encuentros en pocos días. Es más no que sí", afirmó.

Si Immobile tiene muy difícil llegar al partido del Olímpico, el serbio Sergej Milinkovic-Savic está oficialmente descartado a causa de una lesión de abductores. El talentoso centrocampista estará de baja al menos dos partidos, dijo Inzaghi, quien todavía guarda unas esperanzas para recuperarle para la vuelta del miércoles en el Sánchez Pizjuán.

Sí estarán Luis Alberto y Correa, que trabajaron bien con el grupo tras recuperarse de unas sobrecargas musculares, tal y como el brasileño Lucas Leiva, el serbio Adam Marusic y Marco Parolo.

"Les vi bien, como Luis Alberto y Correa, que tuvieron unos problemas en la última semana. Si en el entrenamiento de hoy y mañana me dan confirmación de su recuperación, jugarán", declaró el preparador del Lazio.

Por lo que atañe al Sevilla, Inzaghi consideró que es un equipo muy técnico y que juega un fútbol parecido al del Lazio.

"Es un equipo muy técnico, construido en el mejor de los modos, con una plantilla larga que les permite cambiar. Juegan un fútbol parecido al nuestro, con el 3-5-2 y jugadores de mucha calidad", aseveró.

Tampoco dudó en afirmar que el Sevilla, pentacampeón de la Liga Europa, es favorito: "Sé que es difícil. El año pasado pasamos primeros y este año segundos. El año pasado salíamos como favoritos contra el Dinamo Kiev, esta vez no lo somos. Pero el partido es abierto, respetamos al Sevilla".

Inzaghi destacó la importancia de jugar un partido sólido el jueves en el Olímpico y tratar de no conceder goles al Sevilla, antes de elogiar a su Lazio por la seriedad mostrada hasta ahora en la campaña europea.

"Nuestro camino europeo ha sido un gran camino, como el año pasado. Seguro que los hay, pero no me acuerdo de dos equipos que hayan logrado clasificarse para los dieciseisavos de final dos años consecutivos con dos jornadas de antelación", subrayó.