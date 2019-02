Haro desea "seguir avanzando" en un torneo en el que el Betis tiene "ilusión"

Sevilla, 13 feb (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, ha destacado que la expedición bética va "con mucha ilusión" a Francia, donde mañana se mide al Stade Rennes en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, una de las competiciones en las que su equipo está "vivo" y desea "seguir avanzando".

Haro advirtió a los periodistas antes de partir hacia Rennes que el conjunto galo "lo está haciendo bien los últimos partidos" aunque espera que el Betis muestre "variables para sacar la eliminatoria adelante" desde mañana mismo, cuando afrontará "el partido con alegría" y con el "deseo de ganar" a un adversario que "lo pondrá muy difícil".

Pese a la derrota del domingo en Leganés, donde "el equipo no estuvo bien", el dirigente verdiblanco ve al "vestuario" con "muchas aspiraciones en esta competición" y dispuesto a "aprender de los errores" para que "accidentes así" se puede "evitar" en el futuro, para lo que recomendó "estar enchufados".

Ángel Haro no quiso valorar "lo afortunado o no" de las palabras de Quique Setién, su entrenador, tras la derrota en Butarque y prefiere quedarse con que "entiende que las cosas no se hicieron bien" pero cree que cuenta con "argumentos para sacar esto adelante".

El mandatario bético opinó que "se le está dando demasiada importancia mediática" a esas declaraciones, pero que todo el club está "centrado en avanzar en lo deportivo" y aunque "todo es mejorable", esperará a ver cómo "se dan las cosas para ver si se ha acertado o no con la planificación".