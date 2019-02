El Gobierno expectante ante la votación de presupuestos y decisión de Sánchez

Madrid, 13 feb (EFE).- Los miembros del Gobierno se mantienen expectantes ante la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y a la espera de la decisión que pueda tomar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en caso de que finalmente no salgan adelante.

"Hay que ver una votación", ha insistido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a los periodistas al ser preguntada por si Sánchez convocará este mismo miércoles elecciones anticipadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido en el hemiciclo el proyecto de ley de presupuestos, no descarta que pueda superar las enmiendas y continuar su trámite parlamentario.

Según ha afirmado en los pasillos del Congreso, el Gobierno mantiene "hasta el último minuto" la esperanza de aprobar los presupuestos.

Y ante la pregunta de si habrá elecciones, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, se ha limitado a responder: "A mí no me pregunten esas cosas que yo no sé".

Quien sí se ha pronunciado al respecto ha sido el titular de Fomento, José Luis Ábalos, aunque solo para decir que habrá noticias "en breve".

El presidente del Gobierno, que ha seguido todo el debate de totalidad en el hemiciclo, continúa en la Cámara a la espera de la votación final y en medio de una gran expectación de los periodistas que llenan a esta hora el pasillo de Palacio del Congreso.

Fuentes del Ejecutivo han informado que, tras la votación, Pedro Sánchez se marchará a la Moncloa para continuar con su agenda de trabajo.