Gameiro: Tengo más confianza y espero seguir ayudando a ganar

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- Kevin Gameiro, delantero del Valencia, aseguró este miércoles en la previa del partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga en Glasgow ante el Celtic que está con más confianza en las últimas semanas y que espera de aquí a final de la temporada seguir ayudando al equipo a ganar.

"No sé lo que ha cambiado, me encuentro mucho mejor físicamente y mentalmente y tengo más confianza. Cuando un delantero marca o da un paso decisivo ayuda y ahora de aquí al final de la temporada tengo que seguir así para ayudar al equipo a ganar los partidos como he hecho últimamente", explicó en rueda de prensa.

El delantero, que ha marcado varios goles en los últimos encuentros y ha dado algunas asistencias, señaló que se siente "bien físicamente y mentalmente, a tope".

Respecto a este debut en la Liga Europa, el francés señaló que empiezan "con mucha ilusión y muchas ganas, tenemos que empezar bien esta copa". "Es importante empezar bien y obtener un buen resultado aquí", destacó el delantero.

Con Rodrigo Moreno y Santi Mina fuera de la convocatoria, Gameiro fue preguntado por si se ve titular y dijo que "es una pregunta para el míster pero todo el mundo tiene muchas ganas de jugar este tipo de partido".