Enagás cree que el proyecto de gasoducto Midcat se puede volver a analizar

Madrid, 13 feb (EFE).- El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha dicho hoy que el proyecto de gasoducto Midcat, rechazado por los reguladores español y francés, podría volverse a analizar si se solucionan los problemas del reparto de coste entre países o de que pueda ser interrumpible unilateralmente, como quería Francia.

Llardén, que ha intervenido en el XVI Encuentro de Energía organizado por la escuela de negocios IESE, ha indicado que esa infraestructura podría ayudar a resolver el problema de la frontera de precio que hay entre Francia y España.

Ha explicado que el proyecto de interés común que no ha sido autorizado tenía unos problemas "colaterales previos" que dificultaban su aprobación, como el reparto de costes entre los dos países y la idea que tenía Francia de que el gasoducto fuera fácilmente interrumpible por una decisión unilateral.

Llardén ha dicho que si sé es capaz de resolver esas cosas, se podrá analizar si esa interconexión gasista contribuye a reducir precios.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) española y la autoridad de regulación francesa CRE descartaron la solicitud de inversión para la nueva interconexión gasista entre España y Francia (STEP), que correspondería con la primera fase del Midcat, al entender que tal y como se ha presentado carecía de madurez y no cumplía con las necesidades del mercado.

Por su parte, el presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), José Luis López de Silanes, que también ha intervenido en la mesa redonda sobre la "Hoja de ruta para la transición energética", se ha referido al uso de los biocombustibles en aviación.

Ha señalado que no cabe duda de que en el futuro se utilizarán, algo que no ocurría hasta ahora por un problema de autorizaciones y porque la tecnología de su fabricación no estaba tan desarrollada, si bien ha dicho que el biocombustible no conseguirá sustituir totalmente al combustible tradicional, pero sí contribuirá a reducir emisiones.

También ha participado en la mesa la presidenta del Operador del Mercado Eléctrico (OMEL), Carmen Becerril, quien ha dicho que la volatilidad será una tónica del mercado, y ha añadido que eso no es malo.

Ha indicado que esa volatilidad ya se está viendo y, cuando se produce un fuerte temporal de viento, los precios bajan de manera clara en el mercado mayorista y, cuando desaparece, suben.

Becerril ha dicho que la respuesta a ello son los mercados a plazo, pero el mercado ibérico es el que tiene la menor negociación de energía a plazo en toda Europa, lo que ha achacado a que nunca ha existido una motivación real para entrar en dichos mercados.