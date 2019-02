Cuspinera: "Va a ser necesario llegar a doce victorias para no descender"

Madrid, 13 feb (EFE).- El nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada, José Ramón 'Jota' Cuspinera admitió que si sigue la proyección de la primera vuelta de la Liga Endesa, este va a ser "el primer año en el que haya que llegar a doce victorias para no descender", el objetivo primordial del equipo.

"Siempre se marcan esas doce victorias, pero los últimos años ha habido equipos que se han salvado con diez, este año quien se quede con diez va a tener un problema", advirtió el preparador en sus primeras declaraciones como técnico del Montakit, al que regresa tras haberlo entrenado entre 2015 y 2017 para sustituir al argentino Néstor 'Che' García, que dimitió el sábado.

Cuspinera apuntó que para "un grupo nutrido de equipos", entre ellos el Fuenlabrada, el descenso y los 'playoffs' de la Liga Endesa están a la misma distancia.

"Si te descuidas te puedes meter en un lío y si las cosas te salen bien te puedes meter en un subidón", admitió el preparado, que espera ir "partido a partido".

De la actual plantilla fuenlabreña ya coincidió en su anterior etapa con varios jugadores, como el base esloveno Luka Rupnik, el escolta croata Marko Popovic, el mexicano Paco Cruz, el ala-pívot estadounidense Ian O'Leary y el pívot Chema González.

"El conocimiento personal ayuda, en lo demás volvemos a estar a la expectativa, la situación es distinta, llegas a mitad de temporada, una dinámica ya existe, y eres un extraño. Pero siempre es más fácil hacerlo con gente que te conoce y que tú conoces", admitió.

En cuanto a lo que espera del equipo, Cuspinera espera hablar con sus ayudantes, que son los mismos que tuvo 'Che' García (Josep María Raventós, Sergio Lorenzo y Anna Montañana) para "mantener lo que estaba funcionando bien" antes de meter sus propias ideas.

"Que el equipo corra y juegue a campo abierto es algo que siempre me ha gustado y no creo que vaya a ser diferente, el juego alegre, y tratar de aportar todo lo que pueda al grupo, no vengo con más intención que esa, ayudarles a crecer", añadió.

En cuanto a la afición del Fernando Martín, el técnico pidió que sigan "siendo como son". "El equipo les necesita. Nos gustaría darles las alegrías del mundo, sé que están siempre ahí y pedirles que sigan siendo ellos mismos, que es lo mejor que nos puede pasar", finalizó.