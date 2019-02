Clavell: "Somos el equipo más caliente de esta Copa del Rey"

Madrid, 13 feb (EFE).- El Movistar Estudiantes llega "caliente" a la Copa del Rey de Madrid 2019. Son palabras escolta puertorriqueño Gian Clavell, que se refiere con un giro propio de su país a la racha del conjunto colegial con cuatro victorias en los últimos seis encuentros, un equipo que siente que "merece" estar en este torneo.

Clavell (Caguas, Puerto Rico, 1993) 'Clavelito' como se denomina a sí mismo en la red social Twitter, llega a la Copa del Rey en su primera experiencia en el baloncesto español tras formarse en el baloncesto universitario estadounidense y pasar por Turquía. Se ha erigido como uno de los puntales ofensivos del equipo, junto a Darío Brizuela y el italiano Alessandro Gentile.

Su juego eléctrico (tiene una media de 13,3 puntos y 3 rebotes en unos 21 minutos por encuentro) se transmite también en su forma de hablar con la Agencia EFE durante el día abierto a los medios de comunicación. Sobre el parqué del escenario de la Copa, el WiZink Center, Clavell dice que su receta para derrotar al Real Madrid en los cuartos de final del viernes pasa por un verbo: defender.

- Pregunta (P): ¿Cómo ve al equipo a dos días de arrancar su participación en la Copa del Rey?

- Respuesta (R): Feliz, contento, relajado, preparados para el partido y estamos tomándolo día a día para prepararnos mejor para jugar.

- P: Ya derrotaron al Real Madrid en el derbi de la Liga Endesa el 6 de enero (93-88), ¿es posible repetir ese resultado?

- R: Siempre es posible, cualquier cosa en este mundo. Si ponemos la mente en eso y jugamos de la forma correcta ganamos a cualquiera. Es la mentalidad que uno tiene que tener.

- P: ¿Qué tiene que hacer el Estudiantes para ganar al Real Madrid?

- R: Defender, defender, defender y jugar un juego colectivo como hacen ellos. Pero lo mas importante es defender y rebotear.

- P: El Estudiantes ha pasado de estar en puestos de descenso a finales de diciembre, a remontar para lograr el acceso a la Copa, ¿cuál ha sido la clave de esta reacción?

- R: Hemos trabajado muy duro. Las semanas anteriores a esa habíamos perdido muchos partidos. Nadie nos creía, porque no se veían los resultados, pero nosotros sabíamos que estábamos mejorando y a punto de ganar.

Ahora eso ya se está convirtiendo en realidad y estamos mejorando cada vez más, estamos ganando partidos que antes no ganábamos. Es parte del trabajo y hay que estar relajados para jugar así. Este es un juego de paciencia, si uno la tiene las cosas salen bien.

- P: Se han clasificado a la Copa en la plaza del anfitrión madrileño, sin estar entre los ocho primeros como el resto, ¿qué le parece eso?

- R: Nosotros merecemos estar aquí. Tuvimos un mal principio de temporada, pero el talento de este equipo es para estar entre los ocho primeros, cómodamente.

Nosotros no tenemos ni mentalidad de ser anfitriones, sino que pertenecemos aquí, y somos el equipo más caliente de la Copa, de los últimos seis partidos hemos ganado cuatro. Lo de ser anfitrión ni se piensa, porque la mentalidad de este equipo es darlo todo.

- P: Es su primera experiencia en España, ¿qué le parece la Liga Endesa?

- R: Me parece un juego muy físico, muy colectivo, un baloncesto muy bonito, que se admira. Yo voy a Puerto Rico ahora y veo que hay mucha diferencia. En Estados Unidos y Puerto Rico hay mucho uno para uno, aquí es muy colectivo, es muy diferente en eso. La liga española es buena, competitiva. A mí me encanta competir y me encanta ser físico.

- P: ¿Siguen en su país la Liga Endesa ahora que está en el Estudiantes?

- R: Sí, ellos siempre me siguen, aunque yo no estoy pendiente de eso. La NBA allí es lo más grande, pero algunos sí siguen la ACB, los que saben de baloncesto.