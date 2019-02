Carroll: "Si no ganamos a Estudiantes no hay otro partido"

Madrid, 13 feb (EFE).- Jaycee Carroll, jugador del Real Madrid, no dudó en afirmar que en su cabeza solo existe el Movistar Estudiantes, en la Copa del Rey, porque si no le ganan "no hay otro partido".

"Me gusta mucho la Copa del Rey, es un torneo muy bonito, muy divertido y he dicho más de una vez que dentro de veinte años me gustaría volver para presenciar este torneo. Para ganarlo creo que es clave pensar solo en el rival que tienes por delante. A nosotros nos toca Estudiantes y es una locura pensar más lejos porque si no ganas no hay otro partido", dijo Jaycee Carroll.

El escolta habló del momento en el que llega el equipo a esta cita.

"Llegamos muy bien, animados, con muchas ganas de competir. Durante la temporada hay muchísimos partidos, muchos viajes y rivales muy duros. Jugamos en Moscú, llegamos a las 4 de la mañana y jugamos al día siguiente, es mucho. Pero tenemos muchas ganas y estamos pensando mucho en Estudiantes para intentar ganarles", indicó.

Al jugador se le comentó si jugar en Madrid era un aliciente más para el equipo.

"Después de ocho años aquí por fin vamos a jugar una Copa en casa. No sé si es un incentivo más, a lo mejor. Yo jugué una Copa con Gran Canaria en Madrid y jugué bien ese partido, así que espero que este fin de semana sea un poco parecido", observó.

Carroll no ha tenido apenas lesiones en su carrera, pero esta temporada tuvo que para veinte días por una.

"Estoy recuperado al cien por cien, si hablas con Juan Trapero (el preparador físico del Real Madrid) te va a decir que estoy mejor que nunca. Así me siento y espero poder ayudar mucho al equipo, corriendo, defendiendo, cogiendo algún rebote y haciendo lo que sea para poder ganar", destacó Jaycee Carroll.