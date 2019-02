Bustinza sobre Setién: "Sabemos que está arrepentido"

Madrid, 13 feb (EFE).- Unai Bustinza, defensa central del Leganés, aseguró que el técnico del Betis Quique Setién, estaba "arrepentido" de las declaraciones que realizó tras la derrota encajada en el estadio de Butarque (3-0), en las que este cuestionaba el estilo den juego de los blanquiazules.

"Sabemos que está arrepentido, que cree que quizá no se entendieron bien sus palabras, que no pudo expresarse como habría querido. Vamos a dejarlo ahí. Es fútbol. Vamos a disfrutar de haber ganado y a no distraernos", dijo durante una firma de autógrafos en el centro comercial Sambil Outlet junto a su compañero Juanfran Moreno.

"Más allá de lo que pasó después del partido no he seguido cómo ha transcurrido todo el tema. No le quiero dar más importancia. Son declaraciones que para la prensa vienen bien pero para nosotros no. Nosotros sólo debemos mirar a la Real", señaló también.

En ese choque ante el Betis el delantero marroquí Youssef En-Nesyri marcó los tres goles de los madrileños: "La relación con él es muy buena. Siempre estamos con bromas, como que está teniendo suerte, que no le pega ni a un balde... eso lo que hace es generar un momento de que el jugador sabe que está bien pero que los compañeros le hacen mejor todavía. Es un chico tranquilo. Trata de aportar y sabe que sin el trabajo de todos, es difícil".

"Es un jugador muy joven, con gran proyección. Estamos encantados de que esté aquí pero cuando un equipo que pelea por la permanencia, si brillas, al final te salen otras opciones. Ahora tenemos que aprovechar que está con nosotros, sacarle el mayor rendimiento como jugador y hacerle crecer. Él verá cómo se desarrolla todo. Le invito que siga creciendo", añadió.

En cuanto a las virtudes de este destacó su velocidad y su capacidad para ir al espacio así como el juego aéreo. Pese a ello cree que debe 'mantener la calma' y 'tratar de seguir currando': "Tiene mucho margen de proyección. El Leganés para eso es muy bueno".

Sobre si ha tenido que rebajar los ánimos del grupo tras el triunfo ante el Betis por ser uno de los capitanes, indicó: "Eso es la mentalidad del futbolista. Sabemos que ni cuando lo haces bien eres un genio ni cuando lo haces mal, un desastre. Se trata de mantener la dinámica que nos ayude a seguir trabajando y no perder el foco. Esto va todo muy rápido y si te despistas, te penaliza".

Ahora se miden a la Real Sociedad, equipo en el que empezó la temporada el que fuese su técnico Asier Garitano: "El hecho de que estuviera Asier, para ciertos jugadores, para la ciudad del Leganés, habría sido especial. Pero eso no le resta ni le suma importancia al partido. Para nosotros es un encuentro más, un duelo vital como todos. Sabemos que tenemos un equipo delante que lleva buenos resultados y trataremos de dar nuestra mejor versión".

Además habló sobre la destitución del propio Garitano: "No he tenido ocasión de hablar con él del asunto. No he hablado tampoco con gente como Zaldua, que estuvo el año pasado aquí. A veces se toman decisiones deportivas que tendrá gente a favor y en contra, pero la verdad es que el equipo está bien. Hay que entender todas las decisiones. A algunos les gusta, a algunos no nos gustan".