Barreiro: Seguimos teniendo el mismo objetivo que al principio, no descender

Zaragoza, 13 feb (EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza Jonathan Barreiro ha señalado que el equipo sigue teniendo "el mismo objetivo" que a principio de temporada que es "no descender", a pesar de la buena clasificación que ostenta, en décima posición, con cinco triunfos de ventaja sobre el descenso.

"El objetivo en pretemporada era la permanencia y no nos podemos despistar porque los equipos de abajo siguen trabajando y si te despistas vas a bajar tú. Si luego podemos soñar con más cosas, bienvenidas sean, pero primero vamos a tener calma y, sobre todo, cumplir nuestro objetivo", ha añadido.

El alero ha reiterado que primero se debe ser conseguir la continuidad en la categoría y que, una vez lograda, podrán comenzar a soñar con mejorar en la clasificación e intentar otras metas mayores, aunque ha advertido que será "complicado" porque los demás equipos son muy buenos y que, por ello, no se pueden despistar.

Sobre el partido de la última jornada contra el Divina Seguros Joventut, que acabó con victoria del conjunto badalonés, ha apuntado que en dicho enfrentamiento no les salieron las cosas: "teníamos que haber salido desde el minuto cero con la misma intensidad o más que el rival para llevarnos el partido porque ellos jugaban en casa que es donde más aprietan. Hay que estudiar los fallos para no volver a cometerlos pero hay errores como la intensidad y la defensa que son imperdonables".

A este respecto ha añadido que hasta que el árbitro no pita el final del partido no pueden ni quieren darlo por perdido se vaya perdiendo de quince o de veinte puntos. "Nuestra garra y nuestras ganas de mejorar no nos permiten tener ese pensamiento", ha añadido.

Con respecto al próximo partido liguero, contra el Iberostar Tenerife, el capitán del conjunto 'rojillo' ha señalado que aunque ahora haya un parón por las ventanas FIBA tendrán una semana para prepararlo y que el objetivo es seguir como lo están haciendo hasta ahora y trabajar duro.

"Será un partido complicado contra un rival que lo está haciendo muy bien. Allí ganamos con un triple final de Okoye y aquí esperamos no sufrir tanto", ha aseverado.