Bárcenas: "Quiero ratificar mi compromiso en Oviedo"

Oviedo, 13 feb (EFE).- El extremo panameño del Real Oviedo Edgar Yoel Bárcenas ha explicado este miércoles, en respuesta a los halagos del técnico, Juan Antonio Anquela, que lo único que quiere hacer es "trabajar y demostrar" su compromiso con el club, como ya hizo al renunciar dos veces a acudir con la selección panameña, una medida que valoraría en el futuro dependiendo de las circunstancias.

"Decir no a la selección es algo muy difícil y ya lo hice dos veces. Quiero ratificar mi compromiso, depende del momento en que llegan las convocatorias. Me siento bien y el proceso de adaptación fue bueno: pude marcar y ganarme la confianza de mis compañeros. Sigo trabajando al día", comentó el jugador.

El futbolista, reconocido por la afición como el mejor jugador del mes de enero, apuntó al grupo como el responsable de su reconocimiento individual y afirmó que se encuentra muy cómodo en Oviedo y no piensa en qué ocurrirá con su futuro a partir de junio.

"Me siento muy bien aquí, disfruto cada día. Falta mucho para el año próximo, por eso trato trabajar cada partido y afrontar las cosas día a día. No me han dicho nada al respecto y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", comentó el panameño.

Bárcenas insistió en que, aunque en lo personal vive un buen momento -también de cara a puerta-, lo importante es el equipo por lo que, cuantos más jugadores se incorporen tras lesión, mejor para todos.

"Tener efectivos bien físicamente siempre es mejor para nosotros, fomenta la competencia y es positivo para las decisiones del entrenador. Así todos los jugadores sabemos que no nos podemos relajar: hay mucha competencia ahora", dijo el atacante.

El futbolista, que vuelve a estar disponible tras cumplir sanción ante el Elche, aprovechó la ocasión también para mostrar su contento por la decisión de la Federación Panameña de nombrar técnico interino de la selección al exjugador azul Dely Valdés, a quien desea ver algún día como responsable "total" del equipo.

El conjunto azul se entrenó en las instalaciones de El Requexón y lo hizo con la única ausencia de Javi Hernández, que se recupera de su lesión en el tobillo y es previsible baja para el choque en el Tartiere ante el Alcorcón del próximo sábado (20:00 horas).