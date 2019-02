Andressa Alves, sancionada con un partido tras su expulsión en Vallecas

Madrid, 13 feb (EFE).- La Jueza de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez, acordó la suspensión durante un partido de la jugadora brasileña del Barcelona Andressa Alves, quien fue expulsada el pasado domingo ante el Rayo Vallecano.

La internacional brasileña recibió una roja directa por su reacción en el minuto 74 del partido que enfrentó en Vallecas a los conjuntos franjirrojo y azulgrana.

Andressa Alves se enfrentó a una rival y cometió una infracción del artículo 116 del Código Disciplinario.

"Insultar, ofender, amenazar o provocar a otro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes", reza ese artículo.

La Jueza de Competición determinó este miércoles la suspensión "durante un partido" de Andressa Alves, con multa accesoria al club en cuantía de 9 euros.

El técnico del Barcelona Lluís Cortés explicó tras el choque, saldado con victoria del Barcelona por 0-4, que Andressa "recibió un insulto racista", lo que fue negado por el Rayo Vallecano.

El preparador azulgrana remarcó igualmente que eso "no" justifica su reacción. "Llevando la camiseta del Barça no puede pasar. No la defiendo", dijo en la previa del partido de este miércoles ante el Sporting de Huelva en el Miniestadi.